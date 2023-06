Robaron información a la Comisión Nacional de Valores y amenazan con hacerla pública

La organización criminal Medusa, robó información a la Comisión Nacional de Valores y amenaza con hacerla pública. Tras advertir hace una semana que subiría a la web los archivos si el organismo no pagaba un rescate millonario, finalmente publicaron la información robada, pero aún no habilitaron su libre descarga.

Para obtener los archivos, Medusa pide ser contactado a través de un sistema de mensajería encriptado. La hipótesis de los especialistas apunta a que el grupo estaría interesado en vender la información por partes a aquellos que demuestren interés en obtenerla.

Además, se difundieron imágenes del árbol de directorios que insinúan qué tipo de información tiene Medusa en su poder. Así, pueden verse desde fotos y screenshots de archivos, hasta el árbol completo de computadoras y directorios de los 1.5 TB de información.

El domingo 11 de junio, Medusa anunció haber accedido a 1.5 TB de información interna de la Comisión Nacional de Valores, el organismo oficial que regula y supervisa el mercado de capitales en la Argentina.

La organización criminal le exigía a la CNV pagar u$s 10.000 para retrasar un día la publicación de los datos, u$s 500.000 para borrarlos y otros u$s 500.000 para recuperarlos, según capturas del Medusa Blog obtenidas por BTR Consulting, firma especializada en ciberseguridad.