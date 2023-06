Aseguran que Ancelotti será el próximo entrenador de Brasil: el particular anuncio en medio de la transmisión del amistoso con Guinea

En medio de la doble fecha FIFA de junio, los rumores sobre la posible llegada del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al banco de la Selección de Brasil, volvieron a ocupar las principales portadas de los medios locales.

La Canarinha al mando de Ramón Menezes, que tomó las riendas de forma interina, se impuso a Guinea por 4-1 en un amistoso disputado en tierras españolas y fue después de la goleada cuando el grupo Globo informó: “La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) da por hecha la contratación del técnico Ancelotti”.

Al mismo tiempo, afirmaron que Carletto tomaría las riendas a partir de “enero o junio” del 2024. De acuerdo con el narrador de TV Globo Luís Roberto, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, pretende anunciar el supuesto acuerdo con el preparador italiano “a finales de este mes”.

Las especulaciones en torno a la contratación de Ancelotti se desataron poco después del adiós de Tite, que puso punto final a su trayectoria como seleccionador brasileño tras caer en cuartos de Mundial de Qatar 2022.

Rodrigues llegó a admitir públicamente que el actual entrenador del Real Madrid era su “plan A” para sustituir a Tite.

La continuidad del italiano al frente del club blanco, con el que tiene contrato hasta junio de 2024, no ha modificado al parecer los planes del máximo dirigente del fútbol brasileño, quien, según la información de Globo, le esperará lo que haga falta.

El actual técnico de Brasil, Ramon Menezes, aseguró desconocer cualquier tipo de acuerdo con Ancelotti cuando fue consultado en la conferencia de prensa posterior al duelo con Guinea: “Ya dije que se trata de un grandísimo entrenador. ¿Qué voy a decir de Ancelotti? Su carrera es maravillosa”.

Algunos jugadores de la Canarinha, como Lucas Paquetá o Marquinhos, también fueron preguntados en zona mixta sobre la posible llegada del exentrenador de AC Milan, Chelsea, París Saint-Germain y Bayern Múnich, a quien dedicaron elogios, aunque en un clima de cautela.

“Hay que ver todos los detalles. La gente sabe lo que está pasando. Me dijeron que salió en la prensa que ya está definido el nuevo entrenador, pero la gente dentro de la CBF no tienen aún un final. Todo depende de pequeños detalles de cómo será hecho. Si se va a confirmar o no prefiero esperar para poder dar una opinión sobre esto”, afirmó el capitán del PSG.

El mediocampista del West Ham, en tanto, sentenció: “No tenemos ninguna respuesta concreta sobre el entrenador que va a venir. Estamos enfocados en nuestros dos partidos y respetando el trabajo de Ramón Menezes. Ancelotti es un gran técnico. Tengo la certeza de que vamos a crecer mucho si finalmente llega a la Selección. Si llega ahora o en 2024 es una pregunta que debe contestar el presidente”.

