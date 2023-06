Unión por la Patria con fuerte anclaje del PJ

El presidente del Partido Unidad Popular, Daniel Escotorín, por “El Acople” analizó el panorama político, la creación de Unión por la Patria (UP), el PJ y el armado de las listas de cara a las PASO y las generales. Hizo hincapié en el escenario salteño con el fuerte anclaje del Partido Justicialista y el lugar de los partidos tradicionales que forman parte del Frente de Todos.

Este miércoles el peronismo confirmó oficialmente que dejó de llamarse Frente de Todos para dar lugar a “Unión por la Patria”. Considerado como un guiño para los gobernadores peronistas que pedían que la fórmula presidencial sea representativa del federalismo.

Al respecto, Escotorín opinó que a “Unión por la Patria” hay que pensarla desde el contexto nacional frente a las elecciones nacionales en un momento “muy crítico” por los resultados de la gestión actual. Así también la configuración del mapa electoral en general a nivel país.

“El Frente de Todos reconfigurado cambió de nombre, pero los partidos seguimos siendo los mismos, incluso a nivel nacional, con la dirección de un anclaje fuerte en el PJ y termina reflejándose en el armado provincial que ya había estado en las elecciones anteriores”, manifestó.

Seguidamente, el titular de Unidad Popular desarrolló que en cuanto a las candidaturas a diputados y diputadas nacionales, “ahí seguramente van a aparecer los espacios que ya estaban, de alguna manera la herencia de las elecciones provinciales”. Asimismo, agregó que “por un lado las listas que llegaran a armar desde el PJ el espacio saenzcista, y por el otro el ala progresista del Frente de Todos”.

Respecto al criterio que se habló y acordó, el dirigente de Unidad Popular expuso que si bien habrá más de una lista porque el objetivo es que se pueda reflejar la participación de los partidos políticos, no obstante a ello se advirtió, “que no sea un espacio de dispersión que no suma, sino que más bien demostraría una división que no tiene que ver con espacios políticos sino con personalismos”.

Concluyendo, Daniel Escotorín señaló que debe entenderse que “Unión por la Patria” llega en un contexto de “debilidad” que tiene que ver con los errores de la gestión del Gobierno nacional y que no se haya institucionalizado un espacio de debate y de síntesis política.

“El Gobierno careció de ese motor impulsor en cuanto eran las cuestiones políticas”, cerró.