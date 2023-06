La UTM rechazó el acuerdo de la intergremial y mantiene la medida de fuerza

El gremio consideró que "no se pudo arribar a ningún acuerdo por la intransigencia, falta de empatía y de sensibilidad ante la fuerte crisis económica" y denunció el incumplimiento de los puntos del Acta Acuerdo firmada en abril.

Este miércoles, trabajadores municipales ingresaron al Centro Cívico reclamando, entre otros puntos, mejoras salariales. Si bien la intergremial firmó un acuerdo, desde la UTM rechazaron la propuesta salarial, la que calificaron de “irrisoria”.

El comunicado inicia expresando que, ante la crisis económica “el Departamento Ejecutivo Municipal refleja nuevamente su falta de sensibilidad para con los empleados”.

“Respecto a las paritarias, no se logró su reapertura y las propuestas presentadas por el municipio son insuficientes e irrisorias ya que no plantean incremento salarial para mayo pasado y para junio sólo proponen un burlesco aumento del 15% cuando la Provincia otorgó a su plantel el 12% en mayo, el 11% en junio y otro 11% en julio, llegando a un 34% más un bono de $60.000. Las pérdidas del poder adquisitivo del salario municipal son excesivas ya que en mayo la inflación fue de 7,8% según el INDEC, es por ello que UTM NO ACEPTA la propuesta presentada por la Municipalidad”, detalla el escrito.

Así mismo se menciona la falta de propuestas para los ítems del Acta Acuerdo firmada en abril pasado referidos al Pase a Planta Permanente del personal contratado, el ingreso de los hijos de municipales jubilados y fallecidos en actividad.

“Todo ello demuestra la total falta de interés que tiene el Ejecutivo Municipal para mejorar la calidad laboral de sus empleados, y que la Unión de Trabajadores Municipales no puede convalidar jamás”, cierra la manifestación.

Por esos motivos, la UTM anunció que las medidas de fuerza continuarán, es decir que el personal continúa de paro; éste jueves se concentrarán a las 10 hs., en la sede gremial de Tucumán 448.