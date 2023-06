Nuevos cortes de ruta

Los últimos conocidos tuvieron lugar en la ruta nacional número 9, a la altura del ex peaje Aunor, y sobre la ruta nacional número 51, cerca de Río Blanco, poco después de Campo Quijano, y en las cercanías de San Antonio de los Cobres.

En todos los cortes, los que protestaban eran los sectores docentes y de la salud. En el último, en pleno departamento Los Andes, a ellos se agregaron transportistas y hasta representantes de comunidades originarias.

Toda vez que la base legal de la Justicia Federal en las provincias sigue siendo la Constitución Nacional, y las leyes dictadas en su consecuencia, ella es la que debe intervenir en todo cuando ocurra en las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial, porque pertenecen al Estado Nacional. Lo más parecido a respetar todo eso fue la decidida presencia del jefe de los fiscales federales en Salta, Eduardo Villalba, en uno de los cortes más lejanos de Los Andes.

¿Qué se debe hacer frente a un corte de ruta? En un orden más o menos prolijo, diría que reunir toda la información posible de los motivos, de la cantidad de personas que intervienen, si hay menores de edad, si hay mayores, etc. Si hubiera petitorio escrito, tenerlo a mano.

Para que se configure el delito respectivo, que se llama Entorpecimiento de transportes por tierra, artículo 194 del Código Penal, basta que exista trastorno o impedimento del normal funcionamiento de esos servicios. Desde ese momento, el caso deja de ser un asunto de la autoridad nacional de prevención, que es la Gendarmería, y deberá darse intervención al Fiscal Federal en turno.

Desde entonces, la mirada tiende a ser más precisa. En todos los casos, se requiere de buen criterio y de paciencia. Bajo la luz que dio la dolorosa experiencia del pasado en el norte de la provincia, y de lo más reciente en Aunor, el diálogo debe entablarse sin interrupciones ni condicionamientos, para acercar posiciones y llegar a un acuerdo, que siempre será provisorio. Lo que importa es que los manifestantes se retiren por sus propios medios y que pueda transitarse de nuevo por las rutas. Vivimos en un país en una profunda crisis, de una extrema gravedad, con un tejido social que no aconseja arrojar sal sobre las heridas.

La orden a impartir a la autoridad competente para que despeje la ruta de todo obstáculo, y en su caso, proceda a usar la fuerza pública para aprehender e identificar a quienes se resistan, es la última de las opciones disponibles. Si así fuera, la autoridad comisionada a ejecutar la orden escrita, sólo podrá emplear elementos disuasivos no letales; no habrá armas de fuego ni postos de goma.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la protesta es un derecho y que sólo puede restringirse para evitar amenazas graves e inminentes. Por ende, sería insuficiente un peligro eventual o genérico; el derecho de reunión no es en sí mismo sinónimo de desorden público.

En el año 2005, uno delos mejores constitucionalistas argentinos de los tiempos modernos, Roberto Gargarella, publicó su libro “El Derecho a la Protesta. El Primer Derecho”. En él, empleando su prosa vibrante, el autor reflexiona sobre el origen de las protestas, que provienen de grupos desaventajados, para las cuales siempre hay razones institucionales que las agravan, lo que hace que ingrese en conflicto. Llega a decir que en ese conflicto se ve claramente que el derecho maltrata a toda o parte de la sociedad. Obviamente, se opone al uso de la fuerza del aparato estatal para limitar al que considera el primer derecho.

La semana pasada, en un artículo publicado en “Clarín”, Gargarella va más allá, porque considera que las iniciativas legislativas de Salta y Jujuy para restringir la crítica política y la protesta social, se llevan muy mal con la Constitución Nacional y pésimo con el Derecho Contravencional – expresión que comprende los Tratados Internacionales y las Convenciones vigentes-. Considera que fue una mala idea el tratamiento exprés que se dio a tales iniciativas, como lo que pasó en nuestra provincia. Advierte que cuando los jueces locales tengan en sus manos casos derivados de la aplicación de tales restricciones, deberán tomar nota de esos injustificables apuros.

La ley reglamentaria de derechos ya fue publicada en el Boletín Oficial. Fue promulgada en forma parcial por el Gobernador, lo que confirma una vez más los riesgos de poner las cámaras en comisión, por la razón de Estado que fuera. Lo mejor era y sigue siendo el tratamiento del tema en las comisiones respectivas. Es probable que el producto final sea mejor.

Es muy atractivo para el observador leer el texto de la ley sancionada. No pour la gallerie, sino para hacer un breve comentario. Me comprometo.