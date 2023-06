Rossi: “Desaconsejo a quien le toque gobernar que coloque amantes de la planilla Excel, pierden la dimensión humana"

En la presentación de su informe en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete destacó las políticas de creación de trabajo registrado, también se refirió al duro informe de la Auditoría General de la Nación sobre el crédito que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. “Es para mostrárselo a un alumno y que vea todo lo que no se debe hacer”, aseveró.

El jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, hizo hoy en la Cámara de Diputados una defensa de las políticas del Gobierno nacional y marcó la contraposición entre “los 32 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado”, con la creación de 500 mil empleos, y las pérdidas de puestos laborales que se dieron durante la gestión de Mauricio Macri.

En ese sentido, subrayó que “las cosas no suceden por arte de magia sino por modelos que se llevan adelante” y agregó: “Desaconsejo a quien le toque gobernar que coloque amantes de la planilla Excel que terminan mirando todo con números y perdiendo la dimensión humana”.

En el marco de la presentación del informe de gestión 137 de la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados de la Nación, Rossi, que recibió 2.769 preguntas de los legisladores, enfatizó que “la generación de trabajo ha sido una de las políticas más efectivas del gobierno” y explicó que “a pesar de las sucesivas dificultades que hemos sufrido, la economía argentina sigue generando trabajo”, porque “hubo una clara protección y desarrollo de los sectores industriales en nuestro país”.

En un discurso inicial que se extendió durante 50 minutos, el funcionario destacó que el crecimiento del empleo se verificó en todas las jurisdicciones y puntualizó que entre las actividades que más crecieron estuvieron la construcción, la hotelería y la gastronomía. Subrayó en estas áreas la importancia que tuvo por un lado el fuerte impulso del Gobierno a la obra pública, con “más de 5.000 obras en ejecución, 3.200 de las cuales están finalizadas”, y por otro el programa Previaje, “de fuerte incentivo a la actividad turística en Argentina, para darle impulso a un área que había sido muy golpeada por la pandemia”.

Durante su exposición ante las diputadas y los diputados, Rossi destacó además los avances en la obra del Gasoducto Néstor Kirchner, que se inaugurará durante este mes. “En la segunda mitad del año nos va a permitir un ahorro de 2.000 millones de dólares en importaciones, que el año que viene subirá a 4.000 millones. Y en un futuro, cuando se finalice la segunda etapa del Gasoducto, serán otros 3.500 millones de dólares de ahorro, a lo que se sumará la posibilidad de exportar a países vecinos”, afirmó.

“Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario. No lo será porque las condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables", agregó.

El jefe de Gabinete también se refirió al informe de la Auditoría General de la Nación sobre el crédito que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Marcó las graves inconsistencias que apunta el texto y aseguró que “es para mostrárselo a un alumno y que vea todo lo que no se debe hacer”. Recordó además que “el 71% del crédito se usó para pagar deuda, gran parte de ella tomada en 2016 y 2017, y el otro 29% terminó siendo parte de la fuga de capitales”.

La presentación de Rossi este martes como jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández es la segunda que realiza a Diputados desde que asumió su cargo y la tercera ante el Congreso Nacional, luego de haber respondido las preguntas de los senadores el 11 de mayo pasado.