Hallaron muerto a un coronel relacionado con el escándalo de las escuchas ilegales en Colombia: Gustavo Petro asegura que fue un suicidio

El teniente coronel de la Policía colombiana Oscar Dávila, supuestamente involucrado en las escuchas telefónicas ilegales a Marelbys Meza, exniñera al servicio de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del presidente colombiano, Gustavo Petro, apareció muerto en Bogotá, informó este viernes la Policía.

"Lamentamos la muerte del señor teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres. Nuestra solidaridad con sus familiares en este difícil momento", escribió en Twitter el director de la Policía colombiana, mayor general William Salamanca.

Lamentamos la muerte del señor teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres. Nuestra solidaridad con sus familiares en este difícil momento. — Mayor General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) June 10, 2023

El cuerpo de Dávila, que trabajaba en la Presidencia de la República, fue hallado en un vehículo en el barrio de Teusaquillo y las autoridades indagan las causas del fallecimiento.

La muerte del alto oficial se produjo en momentos en que una indagación judicial busca establecer si hubo irregularidades o abuso de poder en el interrogatorio al que fue sometida Meza, señalada como autora del robo de un portafolio con dinero de la casa de Sarabia.

Luego de conocerse la muerte de Dávila, medios locales, reporta EFE, informaron que este había enviado una carta a la Fiscalía en la que expresaba su disponibilidad para ser escuchado en una entrevista o interrogatorio para hablar del caso de Meza.

"Todo lo anterior, en concreto, tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso de la jefe del Despacho Presidencial, Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la Jefatura para la Protección Presidencial", dice la carta.

Sin embargo, el abogado Miguel Ángel del Río, aseguró en su cuenta de Twitter que el teniente coronel Dávila le manifestó el jueves en una reunión que de la Fiscalía lo estaban amenazando.

"El día de ayer (jueves) me reuní con el coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían 'hasta que corriera sangre'. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", afirmó Del Río.

La semana pasada, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó que la Policía interceptó ilegalmente el teléfono de Meza, quien dijo que fue interrogada en dependencias del palacio presidencial como sospechosa del supuesto hurto de un maletín con una suma indeterminada de dinero de la casa de Sarabia.

Por ese caso la Fiscalía llamará a interrogatorio y "en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos" que involucran "un presunto hurto, unas prácticas que fueron denunciadas esta semana y que se añade a algo que es grotesco en el país, que es que las 'chuzadas'", como se conoce a las interceptaciones ilegales, "hayan vuelto a Colombia".

Meza fue interceptada ilegalmente porque su número telefónico fue intervenido por la Policía usando como fachada una investigación contra el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Para Petro, se trató de un suicidio

El coronel Oscar Dávila, "adscrito a la seguridad de la presidencia de la República ha muerto por suicidio", dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter.

"No es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que hayan dos disparos en su cuerpo", agregó.

El teniente coronel de la policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la presidencia se la República ha muerto por suicidio.



Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un… pic.twitter.com/FME8CxgeE1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2023

Petro explicó que la labor de Dávila en la Presidencia "era asegurar los sitios" donde el mandatario asistía, teniendo en cuenta que es uno de los hombres más amenazados del país.

El mandatario señaló que Dávila "cerca de su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejó su pistola en el asiento y, cuando regresó, delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado".

Enfatizó que "no hay más disparos en el lugar" y que antes de suicidarse el oficial "había recibido varias llamadas de la prensa".

