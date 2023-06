Sergio Massa: “Lo mejor es la unidad, pero si se decide que haya PASO, allí vamos a estar”

“Unidad, unidad, unidad”. El ministro de Economía, Sergio Massa, cerró el Congreso del Frente Renovador con un claro mensaje político a pocos días de la fecha límite para la presentación de las listas. Sin embargo, adelantó que si el Frente de Todos elige finalmente hacer internas, allí estará su espacio político para competir.

“Lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO, que allí vamos a estar”, desafió en tono eufórico. Según Massa, someter a una fuerza de gobierno a una pelea interna “confunde a la gente”.

“Todos tenemos responsabilidades y no puede pasar que mientras algunos tienen que enfrentar el nivel de activador, o pelear contra los precios, o tratar de abastecer de energía al país, haya otros que por ahí sin ninguna responsabilidad se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a tener unidad porque todavía estamos gobernando”, afirmó, en lo que pareció un mensaje dirigido a Daniel Scioli, quien avanza a paso firme con su campaña presidencial.

En esa línea, Massa aclaró que no se trata de “vanidades personales” sino de proponerle a la sociedad una candidatura única del oficialismo. “Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero que sea un candidato para enfrentar el desafío que tiene la Argentina por delante”, ironizó.

Por otro lado, el ministro destacó que el Gobierno enfrenta en las próximas elecciones dos oposiciones. “Una es Juntos por el Cargo, que está dando un espectáculo dantesco, una oposición a la que nosotros le deberíamos contestar con unidad y con un rumbo claro”, dijo.

Y continuó: “Y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si cada uno no pudiera decir lo que piensa en Argentina o caminar por las calles. Detrás de esa bandera de la libertad hay ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón Carrió. Nosotros vamos por los derechos, el crecimiento y el desarrollo”.

En el plano económico, detalló el impacto negativo que tuvieron la pandemia, la invasión rusa a Ucrania y la sequía en el nivel de reservas del Banco Central. También criticó al gobierno de Mauricio Macri que acudió al FMI para “financiar la fuga de capitales”.

En la previa del acto, el ministro de Economía recibió mensajes de apoyo de varios dirigentes peronistas en un llamado a la unidad del espacio. Según pudo saber Infobae, Máximo Kirchner le confesó a Massa que seguiría la transmisión en vivo y que, por ese motivo, “se va a perder la final de la Champion”.

“Muchas veces nos golpearon y nos pegaron en el piso. Otras tanto nos apretaron. Y estamos acá indestructibles porque lo hacemos con amor. Porque tenemos al mejor líder y cuando los argentinos le dan la oportunidad va a ser el mejor presidente”, expresó Malena Galmarini al final de su discurso.

El encuentro se realiza en el estadio Arenas, ubicado en Tortuguitas, Malvinas Argentinas. Desde el Frente Renovador informaron que hubo 12 mil dirigentes, entre congresales y funcionarios.

Massa está convencido de que el mejor camino es cerrar filas detrás de un candidato de unidad. Aunque no lo diga, ese candidato es él mismo. La ecuación no es tan compleja dentro del oficialismo, donde en todas las terminales aceptan que dentro de los nombres que están en el tablero electoral, solo hay dos que tienen apoyo mayoritario para ser un candidato único: el ministro de Economía y Axel Kicillof.

En el Frente Renovador creen que una posible candidatura de Massa puede conseguir votos de centro y que sus credenciales frente al mercado financiero son mejores que las del gobernador de Buenos Aires. En definitiva, resaltan que tiene capacidad de contener el voto peronista y ser un candidato con buen concepto en el círculo rojo. Los votos y el poder.

Claro está que el electorado de centroizquierda que acompaña al kirchnerismo lo podría contener gracias a un acuerdo político con Cristina Kirchner. Ambos comparten reuniones casi todas las semanas y discuten sobre la mejor estrategia para poner competitivo al Frente de Todos, en un momento muy complejo de la economía y con la tensión creciente dentro del espacio político.

En el entorno de Massa resaltan que “el orden político genera orden económico” y que, en consecuencia, se lograría una mayor estabilidad en la gestión. El ejemplo que ponen para medir las consecuencias que puede tener una división del oficialismo, aún mayor a la actual, es la crisis política que hay en Juntos por el Cambio. “Ellos perdieron 10 puntos en las encuestas por sus peleas. Si nos ordenamos rápido, es una gran oportunidad para el oficialismo”, indicaron.

En el massismo alimentan la teoría del candidato de unidad porque lo ven como la única salida para que un fraccionamiento de los votos en una PASO no termine dejando “candidatos enanos” que ocupen el tercer o cuarto lugar. Es decir, que sean menos votados que Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, quienes aparecen en todas las encuestas con mayor intención de voto que los representantes del peronismo.

Fuente: Infobae