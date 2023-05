Villada sugiere comparar el sueldo de los funcionarios con el de directores de escuelas: $700.000

En “Agenda Abierta” el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, analizó la polémica que se generó por el salario de los funcionarios, legisladores y concejales en el marco del reclamo de los autoconvocados y apuntó a la concejal María Emilia Orozco quien revelara que la dieta de un edil de Capital ronda el millón de pesos.

“Hay sectores que pretenden desacreditar la política con lo que cobra un legislador”, afirmó y aclaró que si la comparación se hace entre el sueldo más bajo de los empleados de la educación, la de un maestro que recién inicia y tiene 4 horas cátedra, lo correspondería es comparar con el sueldo de un director o superior que ronda los $700.000.

Si bien Villada dijo que el Gobierno no le escapa a la discusión, advirtió que “así como en un extremo están los dirigentes políticos que se esconden detrás de los delantales para defender lo que no consiguen con los votos; curiosamente ahora sale una joven concejal –Emilia Orozco- que no logró obtener el piso de los votos y hace este planteo y escándalo buscando un protagonismo que no le da la gente”.

“A esa gente le digo que actúe con menos soberbia y escuchen el mensaje que les dio las urnas, actúen con algo de grandeza”, disparó.

En otro orden, apoyó las declaraciones del Gobernador y los Ministros de Economía y Educación y subrayó que es una decisión firme aplicar los descuentos a los docentes que faltaron a las aulas durante este tiempo.

“Parece duro pero en cualquier trabajo se hace, cuando usted no va a trabajar no le pagan”, aseguró y agregó “eso es lo que creemos que debe existir, un Gobierno con firmeza que cumpla con la palabra pero lo haga respetar porque la gente paga los impuestos y merece que el maestro, el funcionario esté trabajando”.

“Es la Salta que votó el 14 de mayo y parece que se olvida el resultado de las elecciones”, sentenció el Ministro de Gobierno.