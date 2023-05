Para Moreno, el gobierno no tomará medidas de fondo para estabilizar la economía

“Estamos en una coyuntura difícil y esto va a continuar, no es algo que vaya a termina dentro de meses”, aseguró el economista Julio Moreno al ser consultado sobre la actual situación que atraviesa el país.

Según explicó, el gobierno carece de herramientas que puedan contrarrestar la inestabilidad reinante y la inflación – indicó – se presenta como un síntoma de otras falencias y no la causa de la inestabilidad en sí.

“El gobierno no cuenta con herramientas para parar la pérdida de valor de la moneda, entonces, se junta esa inestabilidad con la falta de conducción fuerte del gobierno, con la oposición que no da soluciones y, todo esto, ocasiona se hagan propuestas de reforma poco realistas como la dolarización”, indicó Moreno.

En este punto, dijo ver con preocupación esta clase de soluciones ofrecidas y consideró que el arco político debería estar ocupado en temas más importantes como la baja del déficit fiscal o analizar las altas tasas de interés. Si hoy se habla de un proceso de devaluación o de hiperinflación, todo es producto de la incertidumbre.

“Veo que este gobierno está políticamente debilitado por opiniones internas y eso hace que el rumbo no se vea; hace que el propio gobierno no pueda tomar medidas para salir a la crisis”, analizó el especialista, y concluyó: “Este gobierno debería tomar decisiones de fuerte valor político para ir acomodando la macroeconomía, pero faltando pocos meses para la elección, no va a tomar medidas de fondo que vayan a tener un altísimo costo político y social”.