CFK reapareció para criticar a Macri por el "retorno al FMI"

"Comparto un pequeño compilado de confesiones públicas de un ex Ministro de Economía del Gobierno de Cambiemos. Algunas de ellas formuladas ante periodistas estrella de los medios de comunicación hegemónicos que hoy, cuando hablan, escriben, analizan y publican, parecieran haber olvidado el desendeudamiento del país, de las empresas y las familias logrado en nuestros gobiernos -hasta el 9 de diciembre del 2015- y el origen del actual y eterno problema argentino: el endeudamiento financiero, su consecuencia crónica e inevitable -la falta de dólares- y el retorno del FMI", puntualizó Cristina Kirchner.

En su publicación en Twitter, la titular del Senado se refirió al carácter "político" del retorno del FMI al país, en relación al préstamo tomado por Mauricio Macri que implicó un desembolso de más de 44 mil millones de dólares, un acuerdo que fue refinanciado en 2022 ante la imposibilidad del estado argentino de cumplir con los vencimientos. "Sobre el retorno del FMI y su carácter completamente político, podrán escuchar confesión explícita del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri", consignó.

Las declaraciones de la exmandataria ocurrieron días después del cuestionamiento que realizó al ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, luego de que éste considerara que el organismo no le tiene “confianza” al gobierno de Alberto Fernández, porque, entre otros motivos, no pudo cumplir con el programa firmado.

Werner había considerado “descabellada” la idea expresada por la vicepresidenta de pagar lo adeudado con el FMI en función del superávit fiscal. Luego, Fernández de Kirchner escribió en su cuenta de Twitter: “Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones”.

