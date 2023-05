Tras cinco meses, se renueva el conflicto en el sector de neumáticos

Luego de ocho despidos en la empresa Bridgestone, se renueva el conflicto en el sector de los neumáticos. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) definió una serie de paros por turnos que se extenderán hasta este viernes 5 de mayo. Además, trabajadores de Fate y Pirelli se mantienen en alerta y amenazan con sumarse a la medida de fuerza.

La tensión renace cuando pasaron solo cinco meses desde que se solucionó la paralización de la producción del sector a fines de 2022.

Este miércoles se realiza una audiencia virtual entre el Sutna y la multinacional, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación y Provincia, para intentar destrabar el conflicto.

En paralelo, el gremio anunció asambleas en las plantas de Fate, en San Fernando, y Pirelli, en Merlo, a la misma hora que se realiza la audiencia virtual en el Ministerio de Trabajo nacional.

Desde el sindicato señalaron que esta situación se da en la previa de la negociación paritaria, que vence el 30 de junio. De esta manera, los trabajadores de la empresa Pirelli y Fate se mantienen en alerta y no descartan plegarse a la medida de fuerza.

La postura del sindicato del neumático

El Sutna denunció que la empresa Bridgestone llevó a cabo “un ataque frontal sobre los trabajadores mediante despidos que buscan debilitar y golpear no solo a los compañeros de esa fábrica sino al conjunto de los trabajadores del gremio en vísperas de una paritaria en la que se negociará el futuro de todos los compañeros”.

Según el gremio, esto se da en el contexto en el que el Ministerio de Trabajo de Nación y Provincia junto a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo habían exhortado a la empresa a modificar las “malas condiciones de trabajo”.

Además, el gremio cargó contra el Gobierno por permitir la importación de neumáticos y “dañar la producción nacional y debilitar el reclamo de los trabajadores”.

El sindicato exigió mejoras las condiciones laborales a causa de las altas temperaturas que se registraron en marzo por la ola de calor. A lo que, según señala el sindicado, la empresa respondió con una serie de despidos. Por su parte, Bridgestone aseguró que las desvinculaciones fueron todas justificadas y no tiene que ver con las denuncias del gremio.

El gremio liderado por Alejandro Crespo había denunciado a la empresa japonesa por elevados niveles de carga térmica en distintos sectores de la planta. Una inspección del Ministerio de Trabajo bonaerense corroboró las condiciones en seis sectores de la fábrica.

Ante esto, la compañía presentó en abril un plan de acción ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el que se comprometió a realizar mejoras en los sectores inspeccionados antes del inicio del próximo verano.

Por su parte, a raíz de la medida de fuerza, la empresa de neumáticos advirtió que “está en riesgo” el pago del bono de productividad, que les corresponde a los trabajadores de la planta ubicada en Llavallol por convenio.

La advertencia de Bridgestone ante los paros del SUTNA

Desde la compañía japonesa señalaron: “Hasta el cierre de la producción del 26 de abril, gracias al compromiso de nuestros empleados, en Bridgestone Argentina estábamos en condiciones de anunciar que el bono de producción superaba el 10% de ganancias sobre el salario, de la mano del excelente nivel de productividad detectado en los últimos días”.

Sin embargo, aclararon que “debido a un freno de la producción de forma unilateral, impulsado por el Sutna el 27 de abril, el bono está en riesgo”.

“Esta situación surgió a partir de la solicitud de medidas de seguridad que no se justifican en la realidad ya que no solo no son necesarias, sino que nunca fueron presentadas como un reclamo en las diversas reuniones y conversaciones efectuadas”, agregaron desde Bridgestone.

