Promediando el siglo XIX la educación en la Argentina era elitista, de tal forma que los más pudientes pudieran tenerla en desmedro de las amplias mayorías de ciudadanos que en esas épocas carecían de ese derecho. La iglesia católica ejercía una suerte de efector educativo casi en soledad. Cerca del último tercio de ese siglo hubo movimientos destinados a cambiar la dinámica imperante y el Estado se fue convirtiendo poco a poco en generador de educación pública. Así en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se llegó a disponer de una educación generalizada de carácter laico para todos los habitantes lo que embraveció a las órdenes religiosas que perdieron esa calidad omnipresente casi sin competencia. Hasta el día de la fecha los prelados anatemizan a Sarmiento y la derecha más recalcitrante lo odia por haber perdido ellos la posición de dominación en una comunidad con analfabetismo o semi analfabetismo. La Argentina creció y los índices más altos en ese tópico educativo lo registrábamos en América siendo un faro de irradiación educativa y cultural para los pueblos latinos.

Nuestra educación es cierto, no pasa por sus mejores momentos; pareciera que aquellos logros no se mantienen en el pináculo de antaño. Pero de ninguna manera la propuesta de Milei será el método adecuado para seguir creciendo. En primer lugar propone, con respeto a la educación, que no sea obligatoria. Recordemos que en nuestro país la educación es obligatoria hasta la secundaria inclusive y en segundo lugar, plantea que la educación se construirá con un contrato de fideicomiso con los padres que paguen para sostener los gastos y emolumentos para la educación de sus hijos, una educación inexorablemente paga.

Proponer el fin de la educación pública quitándole el carácter de obligatoria y gratuita es un retroceso violentísimo para nuestro país, al que le faltaría un solo escalón para igualar la prohibición de los Talibanes sobre la educación de las mujeres. Posiblemente sea su próximo objetivo.

La educación junto con la salud pública es la herramienta imprescindible para los logros más valiosos de los tiempos modernos. Ha permitido un pueblo capaz de progresar, de entenderse y cultivarse para el desempeño en la consecución de sus objetivos individuales y en la conformación de hogares y comunidades que les permita transitar un camino de armonía y crecimiento.

Proponer la desaparición y la gratuidad de la educación es retrotraernos a los lugares más adecuados para que un pueblo sin educación sea pasto de la mayor explotación y sumisión en beneficio únicamente de una pequeña minoría con poder.

Cada argentino es responsable de que ello no ocurra. El voto que es universal, igualitario, secreto y obligatorio nos permite elegir pero también defendernos de los que pretenden quitarnos derechos y retrocedernos en la historia. Usémoslo con conciencia y responsabilidad así nos defendemos de los que nos atacan a nosotros y a los hijos que no votan pero sobre los que velamos para que no sean pasto de la ignorancia.