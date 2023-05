Nuestros relatos salvajes: el saqueo de camiones accidentados.

La historia se ha venido repitiendo en distintos lugares de nuestro país. Un camión cargado de mercaderías de toda clase vuelca y todo lo que lleva queda fuera de la caja, sobre la ruta, sobre la banquina. Alguien da aviso, se suceden otros, y en poco tiempo, hay un buen número de personas, que llegan al lugar del siniestro en automóviles, motos, bicicletas o bien caminando y en pocos minutos se apoderan de todo cuanto pueden.

El producto de ese ilícito, que se llama Hurto Calamitoso en nuestro Código Penal, es cargado en los vehículos que llegaron. Acto seguido, todos se retiran del lugar. Lo único que dejan a la vista es el camión volcado, sin carga alguna. A nadie le importa si el o los choferes resultaron heridos y de qué gravedad. Las menos de las veces, los choferes intentan una frágil resistencia al saqueo, pero abandonan la idea por el gran número de vándalos que, como hormigas, ya están en todo ocupados en su tarea, que se hace vertiginosamente.

Una lista provisoria bien podría ser ésta: 1) octubre de 2017: un camión vuelca en Simoca, Tucumán; son saqueadas las bolsas de azúcar que llevaba; 2) 23/02/21: un camión que vuelca en Panamericana, a la altura de Campana y son saqueados todos los alimentos y bebidas que transportaba; 3) agosto de 2021:otro camión vuelca en Zárate y son saqueados todos los productos perecederos y descartables que transportaba; 4) 23/2/22: un camión vuelca cerca de Rosario de la Frontera, Salta, con su carga de aderezos; la policía provincial pudo evitar el saqueo, acordonando el lugar: 5)24/04/23: un camión cargado de bolsas de harina de 50 kilos cada una, vuelca en Lumbreras, Salta y es saqueado por un grupo de personas que llegaron al lugar en sus vehículos; el chofer resultó levemente lesionado; 6) 24/04/23: otro camión volcó en el cruce de las rutas 16 y 30, a la altura de Las Lajitas, Salta; transportaba 10.000 kilos de carne presentada en media res o envasada en cajas; fue saqueado por un grupo de personas vecinas al lugar del siniestro y de automovilistas que circulaban por allí. Los dos choferes, que resultaron heridos, nada pudieron hacer para impedir que llevaran toda la carga siniestrada.

Esta clase de hechos delictivos vienen ocurriendo desde antes del año 2017. Así fue demostrado en un libro de investigación sobre el tema, que escribieron Gabriel Di Meglio y Sergio Serulinkov, cuyo título es “La larga historia de los saqueos en la Argentina” y que publicó la Editorial Siglo XXI en el año 2017.

Antes de estos tristes sucesos ocurridos en nuestra provinciala semana que pasó, ya habíamos podido ver algún que otro saqueo en vivo, en otro lugar, a otro camión, con otras personas, otros vehículos, pero con la misma motivación. Otra vez razón tuvo el refrán: la ocasión hace al ladrón, y también a los ladrones, si son varios, actuando como turba, desesperados por tomar cualquier cosa del suelo, o de la caja misma del camión.

Nuestros relatos salvajes de esta ya aceitada costumbre argentina incluye haber visto trozar como se pueda una media res, sobre la ruta; cargar una media res en la espalda, de quien conduce una moto de las más chicas; o matar animales vacunos en pie, en plena calle, y luego faenarlos para llevar lo más que se pueda de esa carne.

Hace más de veinte años, un ex presidente del Uruguay, Jorge Batlle-cuyo apellido se pronuncia “Balle”, por esas tierras- dijo en una entrevista y sin eufemismos, que los argentinos éramos ladrones, del primero al último. Es verdad que poco tiempo después se rectificó y pidió disculpas.

Batlle falleció en el año 2016, pero su frase sigue vigente, entre otras cosas, por esta frecuente práctica de saquear camiones accidentados, en la que incurren muchas personas en cada ocasión. Las más de las veces, todo transcurre a la vista de todos, se puede filmar con un teléfono, es materia de noticiosos, etc. Es excepcional que esos hechos no queden en la más absoluta impunidad, sólo porque interviene la policía. No hay noticias de saqueadores indagados y detenidos por nuestros jueces y fiscales. Menos, “in fraganti” lo que se parece mucho a dejar hacer.

Siglos atrás, el barón de Montesquieu, padre fundador de la Francia republicana, alertaba en pocas palabras sobre el riesgo de la impunidad. Decía algo así como que todo crimen que no se castiga, corre riesgo de repetirse.