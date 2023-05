¿Cuál es el peso de su voto? ¿ Cuál es el peso de nuestro voto?

A 40 años del regreso de la democracia, el voto sigue siendo la herramienta más eficaz para influir en el gobierno, para cambiar escenarios políticos, para incorporar nuevos representantes, nuevas voces, nuevas ideas, y principalmente para cambiar nuestro presente y futuro. Por eso, es muy importante que como ciudadanos sepamos más que a QUIEN votar, PORQUE votamos.

Entiendo que puede parecer una pregunta ingenua, pues votamos porque es nuestro derecho y obligación como ciudadanos. Pero no me refiero a eso, sino al verdadero motivo por el cual vamos a decidir por un puñado de candidatos en medio de cientos de fotos y partidos. Me refiero a preguntarnos en un acto de introspección y sinceridad QUE nos puede cambiar en NOSOTROS esta elección. Es el reclamo de las grandes banderas como la justicia social, la educación, el trabajo, la salud, etc.? O es algo mucho mas íntimo lo que se pone en juego?

Si me preguntan a mí, elegir significa libertad, responsabilidad y hasta rebeldía contra lo que nunca cambia, contra las injusticias. Pero también significa luchar por un futuro digno para todos, para que mis padres tengan una jubilación justa, para que mi vecina no tenga que REFINANCIAR la tarjeta de crédito con la que paga la comida de su familia, para que los chicos no se tengan que ir a buscar un futuro afuera. Para llegar a la noche y después de jugar con mi hija y decirle que la quiero con toda mi alma, pueda mirarla a los ojos y decirle “hoy hice algo importante para vos y para nuestro futuro”.

¿Cuál es el verdadero peso de su voto? ¿Qué significa realmente para usted? Imagino que muchos están pensando en este momento en la educación de tus hijos, que si van a una escuela publica tengan clases todo el año, y si van a una privada que la cuota no sea impagable. Imagino que otros estarán pensando en la salud y el precio de las obras sociales, o peor, las largas listas de espera que hacen demorar tu turno médico por mese. Imagino a alguien que trabajó toda su vida haciendo sus aportes y tiene muchas dificultades para jubilarse. O peor, un jubilado/a que destina el 30% de su jubilación o más a remedios. O las familias que lograron tener su casa en un nuevo barrio, que llenos de esperanza se mudaron allí y que después de años siguen con problemas de luz, agua, cloacas o la falta de transporte público. Estos son problemas reales, a los que te enfrentas todos los días y lo que hace que tu voto valga. Es que no se trata de cambiar figuritas porque sí en el poder, se trata de tu bienestar hoy, donde estés, y donde y cómo elijas vivir.

Muchas veces las elecciones se parecen a las votaciones de un reality show. Hay un grupo de jugadores que son seleccionados para tener una u otra estrategia, por ejemplo de convivencia en Gran Hermano. Mientras algunos jugadores se valen de sus estrategias para llegar a lo más alto, otros simplemente se muestran como son, persistiendo en sus valores. Sin exagerar sus creencias, ni intentar comprar a los espectadores. Los votantes podemos caer en la trampa de ser parte del juego, de engancharnos con las disputas entre un candidato y otro, entre tal o cual partido, o hundirnos en la famosa grieta. Pero también, podemos tener un rol comprometido en el ejercicio de elegir y esa decisión depende solamente de nosotros mismos, nuestros problemas cotidianos y nuestros valores.

Por eso hoy propongo que pensemos el verdadero peso del voto. Porque el 14 de mayo no hay un ganador, un mejor jugador ni un grupo de seguidores que sienten simpatía por un candidato. El 14 de mayo es una oportunidad para repensar quiénes trabajarán por nuestros problemas y quiénes en cambio son figuras y personajes del momento de los cuales nos vamos a olvidar en el corto plazo. A quiénes les damos un poder gigante capaz de cambiar tu vida y la de todos, pero que puede terminar siendo un desperdicio de un juego de figuritas.

Soy Natalia Aguiar, abogada, escribana, periodista de investigación y candidata a diputada por el Partido Renovador de Salta, y este 14 de mayo venimos a hacer una patriada. Quiero pedirles que me ayuden a llegar a la legislatura. Vengo ofrecer mi compromiso y mi trabajo. Vengo a escucharlos y ser su voz en la cámara. Quiero poder representarlos y trabajar por el verdadero valor de su voto, sus necesidades, sus sueños, su futuro. Espero de corazón me acompañen.

Este 14 de mayo ponemos en la balanza el verdadero peso de nuestro voto.