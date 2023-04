Facundo Manes apuntó contra Sergio Massa por la "bomba" que le deja al próximo gobierno

El diputado nacional por la UCR Facundo Manes ratificó este domingo que será precandidato presidencial en las próximas elecciones. Además criticó al ministro de Economía, Sergio Massa, y apuntó contra algunos miembros de Juntos por el Cambio.

"El ministro de Economía está parchando y tratando que la bomba le caiga al próximo gobierno y algunos de nuestro sector quieren que explote ahora", aseguró en diálogo con radio Rivadavia.

La referencia es a la metáfora respecto a los problemas económicos que dejará la gestión del Frente de Todos al próximo gobierno, desde una alta inflación hasta la falta de crédito internacional.

El dirigente radical, sin embargo, evitó puntualizar a quienes de los dirigentes de la coalición opositora hacía referencia, y habló de la necesidad de generar un plan de estabilización de la economía.

"Necesitamos un plan integral con política monetaria, fiscal, cambiaria y de ingresos que es lo que no tiene este gobierno", agregó.

Manes también cuestionó duramente a Javier Milei y a los libertarios y señaló que hay que evitar que este espacio triunfe en las elecciones presidenciales porque "sería un enorme retroceso para la Argentina".

"Hay que evitar que los libertarios fantasiosos ganen la elección, sería un retroceso enorme para la Argentina, la Argentina civilizada tiene que hacer algo patriótico para evitar que los discursos violentos y fantasiosos prevalezcan, sería aún más anarquía, violencia, odio y curanderismo", expresó.

Aunque reconoció que existe actualmente un espacio de la sociedad argentina con frustración con la dirigencia política y que busca a través de votar a Milei una suerte de voto castigo.

"?Mi rol es decirles no, hay bronca, frustración, privilegios, hay que cambiar radicalmente el país pero no con un voto para que explote todo", sostuvo el precandidato presidencial.

El neurocientífico cuestionó el plan de dolarizar la economía que impulsa el economista libertario y que es el eje del debate político, a tal punto que la vicepresidenta Cristina Kirchner le dedicó gran parte de su discurso del jueves en La Plata.

"La dolarización es una hiperinflación porque el Estado argentino no tiene crédito y dolarizar sería pulverizar los salarios, falta un sentido patriótico de decir estamos en el mismo barco alguna vez vamos a tener que tener consensos y discutir un plan de país", señaló.

Manes dijo que representará dentro de la coalición opositora al "centro popular", que asegura que puede contener a todos los dirigentes y personalidades que busquen un progreso para el país.

"El 24 de junio se van a saber los candidatos, voy a representar una alternativa, una gran mayoría social que no quiere extremos y que sabe que no se puede transformar Argentina sin una mayoría social, legislativa y sin vocación patriótica de encarar el futuro y el progreso, yo voy a estar ahí, no sé quién más va a estar", sentenció.

