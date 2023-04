Aunque no tenga una relación directa con la mayoría de los presupuestos familiares, la corrida del martes en el mercado cambiario advirtió a la sociedad que hay –en el mejor de los casos- una errática política económica. Pero también se evidencia una ausencia de un liderazgo formal en la conducción del país.

De allí la expectativa con la que se esperó el mensaje de la Vicepresidenta de la Nación, de influencia excluyente en el gobierno del Frente de Todos. En un marco netamente militante, Cristina Fernández reconoció la necesidad de diálogo y consenso para que se pueda llegar a la formulación de un programa político. Si se demanda tener señales claras sobre el futuro inmediato, la dirigente advirtió que no se debe creer "que nos va a salvar Vaca Muerta o el litio; nos va a salvar el trabajo, la tecnología y adaptarnos a los tiempos que vienen".

En un país con una dirigencia que se alimenta del disenso, al que define como la grieta con la que se pretende alinear a la ciudadanía en una división tajante, no cayó mal que la referente más relevante que tiene la política argentina reconozca que existe la obligación de dar discusión y debate. Aunque la extensa exposición que comenzó con la pretensión de ser una clase magistral para poner en marcha una escuela de formación política, fue muy variada respecto de los temas abordados, sí se rescatan conceptos de fondos.

Algunos son obvios como la afirmación de que “no hay salvaciones milagrosas” pero sirven para desmontar la práctica, que se profundiza en los procesos electorales, de buscar votos con propuestas que son expresiones vacías de compromiso. Si no hay salvaciones milagrosas tampoco hay líderes providenciales que se ofrecen como la única opción para salir de lo que es una crisis cuya dimensión no se precisa y se percibe como inconmensurable.

Tras más de dos décadas transitando los más estrechos pasillos del poder, Cristina Fernández consideró que hay que pensar una sociedad y un país diferente y ver cómo construirlos. Y para ello demandó más de honestidad intelectual a la hora de discutir los problemas de los argentinos. Entre esos problemas señaló el actual proceso de crecimiento pero con mala distribución del ingreso; su propio gobierno ha generado que –como enfatizara- "por primera vez, trabajadores bajo relación de dependencia sean pobres".

Convocó a abandonar la “fe anticapitalista”, dejando a no pocos de los adherentes al progresismo que supuestamente encarnan sus bases, sin uno de sus fundamentos. “El capitalismo no es una ideología, es el modelo de producción más eficiente”, dijo la vicepresidenta Fernández y dejó para la discusión quién conduce el proceso de producción para no dañar tanto el medioambiente; si los mercados o la política quedan con la dirección.

Más allá del discurso de una líder que se declara en retirada porque ya dio lo que quería, debía o podía, queda para la consideración social la necesidad del debate sobre los problemas que aquejan al país y obviamente a la provincia y a los municipios, como comunidad celular del sistema democrático. Un proceso electoral, al parecer, no sirve.

El que concluye en un poco más de quince días, propuesto para sacar a la cuestión salteña de la problemática argentina que se debe analizar en las elecciones de la segunda mitad del año, no alcanzó para definir cuáles son los problemas vertebrales de su realidad. Sin un debate formal entre los principales candidatos a la gobernación, las referencias transitaron por el agravio y las acusaciones, con escasas referencias a la definición de un modelo de crecimiento, que trascienda medidas sectoriales.

El fracaso del debate entre los candidatos a intendente de la Capital es una señal del individualismo con el que la dirigencia política se ofrece para armar un gobierno cuando no hay proyectos que convoque a un consenso.

Salta, 28 de abril de 2023