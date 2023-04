Orozco: “El debate no se hizo porque no hubo ganas”

La concejal y autora del proyecto que planteaba el debate entre los 15 candidatos a intendente, Emilia Orozco, expresó por Aries que no hubo predisposición por parte de los concejales para impulsar desde antes la normativa y no con los tiempos de forma tan acotada.

“Los tiempos sí estaban dados y los voy a defender hasta el último. Es una normativa que se viene trabajando desde el 2022, no es que con la promulgación recién nos enteramos” precisó Orozco.

La autora del proyecto remarcó que no iba a existir una sanción económica ante la eventual ausencia al debate obligatorio planteado en la ordenanza y, en caso de que hubiera un castigo monetario el dinero iba a salir del bolsillo de los vecinos.

“La mayor sanción que se podría haber puesto es la mediática y la social. Iban a perder la oportunidad para hablar de ideas y proyectos, algo que no estamos escuchando. Cuando quieren trabajan y cuando no, no: lo mismo pasa en el Concejo. No se funcionó como equipo y eso se refleja en toda la clase política” finalizó la edil.