Banco Macro presentó su primer "Manotón"

Los voluntarios de Banco Macro que se acercaron a Torre Macro fueron capacitados por Gino Tubaro y su equipo, y tuvieron así la oportunidad única de ensamblar las prótesis 3D, que provocaron una sonrisa en los que aguardaban con ansiedad.

“Cada Manotón es distinto porque vienen personas nuevas a recibir sus prótesis, y lo lindo es que poder alcanzarles a los voluntarios de Banco Macro, que por ahí nunca vieron una impresora 3D o quizás no trabajaron con este tipo de tecnología, una iniciativa de tipo social. En una hora y media pueden ensamblar una prótesis y se la pueden entregar a alguien que verdaderamente lo necesita y la va a usar. Con esta actividad es posible tomar dimensión de las cosas buenas que se pueden hacer con la tecnología y ojalá que esto sirva para que esta empresa, y cientos de compañías como esta, se acerquen a este mundo”, aseguró Gino Tubaro, de Atomic Lab.

En la actualidad, hay una necesidad de cubrir la provisión de prótesis mecánicas y las soluciones actuales que ofrecen los privados, obras sociales, y el Estado entre otros, no son fáciles de adquirir para todos. Las prótesis tienen un costo elevado, ya que van de los u$s 7.500 a más de u$s 15.000. Sin embargo, con una impresión 3D los costos se reducen drásticamente.

Atomic Lab entrega manos y brazos impresos en 3D de manera 100% gratuita a cualquier persona que la necesite y solicite. Hay más de 3.000 pedidos realizados. Hasta la actualidad se organizaron 21 “Manotones” en Uruguay, México, Brasil y Argentina, donde se pudieron confeccionar prótesis de diversos tamaños.