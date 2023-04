La agreden por enfrentar a un intendente con más de 30 años en el poder

"Acá en Ballivián hace 30 años que está el mismo intendente, Samuel Córdoba, pero anteriormente estuvo 30 años su papá, tenemos prácticamente la misma familia hace 60 años”, señaló por Aries María Fernández actual presidenta del Concejo Deliberante y aspirante a la intendencia en la localidad del Departamento San Martín.

Puntualmente sobre la agresión, Fernández contó que en una actividad de campaña con su equipo de trabajo fue a recorrer comunidades, oportunidad en la que fue increpada por una persona que dijo ser cacique pero también es candidato a concejal en tercer término por el oficialismo.

Esta persona aseguró que le había faltado el respeto y que no tendrían que estar allí sin su autorización. A pesar de explicarle que habían sido invitados por una familia que milita en Juntos con el Cambio, no escuchó razones, empezó a levantarles la voz y hasta quiso agredirla físicamente.

“Fue un momento extremadamente violento pudieron llevar después gente de su misma línea política. Yo presenté anoche la denuncia y más que nada”, manifestó al tiempo que recordó que no es la primera vez que recibe amenazas “hace un mes más o menos cuando recién empezaba toda esta campaña política se acercó una persona muy allegada al entorno político del intendente también a decirle al candidato concejal de mi lista, que no nos apareciéramos nosotras por la comunidad porque si nosotros aparecíamos por la comunidad no sabíamos lo que nos iba a pasar”.

Un hecho curioso y preocupante lo señaló al momento de hacer la denuncia ya que en el escritorio de la policía había un folleto de la misma línea política del intendente y de la misma lista del hombre que fueron a denunciar.

“Nos llamó la atención que en el lugar en donde uno va a buscar seguridad encontrarse con una propaganda política del concejal que nos viene a agredir. Nos sentimos muy expuestas”, finalizó.