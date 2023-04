Se necesitan choferes civiles para vehículos policiales identificables

Recientemente, un medio nacional publicó una nota en su sección Seguridad, bajo el siguiente título: “Convocan a civiles para conducir los patrulleros de la policía bonaerense". En el copete, se anticipaba que era un proyecto, -que ya está ejecutándose- mediante el cual había interés en incorporar entre 6000 y 000 conductores motoristas de móviles identificables, que serán seleccionados por los municipios; y que tras un curso de nueve semanas, usarán uniforme, pero no portarán armas"

En la nota, ilustrada con una foto color de cientos de vehículos policiales en el predio de la Escuela Juan Vucetich, se confirmó que se trataba de una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, enmarcada en un convenio que se había firmado con los intendentes. La Policía de la Provincia se encargaría de hacer un curso de preparación, pero la inscripción y la selección quedarían a cargo de los municipios.

Se explicó que mediante esta iniciativa, se procuraba profesionalizar la tarea de los choferes; disminuir la siniestralidad de los vehículos policiales; y liberar a los efectivos que antes conducían, para que puedan dedicarse a prevenir el delito en la vía pública.

En cuanto al ingreso, los municipios habilitaron un sitio web, al cual los interesados pueden acceder usando un link de descarga de un formulario que deberán llenar. Se requiere ser argentino, tener entre 18 y 29 años de edad y estudios secundarios completos; el carnet de conductor debía tener seis meses de vigencia como mínimo; no tener antecedentes penales; superar la prueba de aptitud psicofísica; y aprobar el curso de conductor motorista.

A estos últimos fines, habrá una capacitación de 300 horas, a desarrollarse en nueve semanas, que será presencial. En aquella se tratarán estos temas: educación física; la profesión policial; bioseguridad; primeros auxilios; manejo y conducción de automotores; mecánica ligera; tácticas de intervención policial; y régimen legal de la profesión de conductor motorista

Una vez aprobado el curso de capacitación, el aspirante ingresará al sub escalafón Servicios Generales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El aspirante usará uniforme, chapa identificatoria y chaleco antibalas pero no portará armas de fuego.

EI mismo medio que publicó la nota pudo establecer que antes que tomara estado público esta convocatoria de civiles para actividades específicamente policiales, ya se sabía que en el extenso predio que ocupa la Escuela Juan Vucetich, de la bonaerense, había un gran número de vehículos policiales, sobre todo camionetas, aparentemente nuevas y ploteadas, listas para ser incorporadas al servicio. Toda una novedad, en un distrito muy complicado e inseguro, en el que la primera explicación que dan los comisarios a los ciudadanos que hacen algún reclamo relacionado al tema quemando cubiertas o cortando calles rutas, es que no tienen móviles, o que si los tienen, les falta combustible, y que en todos los casos, les falta personal.

La frágil estabilidad en el cargo del actual ministro del área y la presión que ejercieron sobre él los intendentes, en especial los del Conurbano, explican esta convocatoria a civiles para actividades policiales, dejando en manos de los jefes comunales la selección final de los aspirantes.

Es una iniciativa que deja muchos flancos para la crítica. Conducir un vehículo policial identificable no es una tarea fácil. Hasta ahora, en todas partes, está a cargo de un efectivo policial, con el grado de suboficial o de agente, que además del uniforme, de la placa y del chaleco, tiene un arma de fuego provista que sabrá usar, llegado el momento.

Un civil, al cual se pretende introducir a una actividad demasiado compleja en estos tiempos y en esa Provincia, no tiene formación policial, ni conciencia de los graves riesgos que asumirá, desde que sea el conductor designado de un vehículo policial identificable. Sólo en los delitos complejos, la policía recurre a móviles no identificables, lo que aumentaría tales riesgos.

La actividad policial es riesgosa, para el conductor y para sus acompañantes, que sí son policías. A veces, éstos dependerán de su destreza como conductor para eludir un cerco o una celada; en otras, por ejemplo, durante un enfrentamiento, se verán obligados a repeler la agresión, defender la propia integridad, la de terceros y ahora, también la del chofer.

No está bien tener tantos vehículos policiales sin afectación por la falta de conductores. Pero la solución propuesta no es la mejor, no sólo porque bastará un curso breve para que el conductor civil quede habilitado para el ingreso; también, porque no será incorporado de acuerdo con las normas policiales, sino por las más amplias y hasta laxas de la política clientelista.