Ante empresarios, Larreta prometió terminar con las indemnizaciones

Las definiciones de Larreta de cara a las elecciones 2023 se escucharon este martes por la mañana en el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, en un encuentro organizado por LIDE Argentina. "La reforma tiene que ser integral, profunda, sin media tintas, un cambio en todos los aspectos de la vida institucional", alertó el jefe de Gobierno porteño al presentar su proyecto de gobierno nacional.

La bienvenida la brindó el presidente de la plataforma regional Rodolfo de Felipe, quien habilitó preguntas de los invitados. “En este tipo de encuentros, se facilita que los candidatos y empresarios tengan de primera mano definiciones sobre la actualidad y propuestas para el futuro del país. Además, intercambian conceptos y generan un diálogo provechoso para todos", remarcó el miembro de LIDE. Ante este auditorio, Larreta respondió con un

"Coincidimos en un diagnóstico grave de la situación de la Argentina. Yo estoy convencido de que la solución es para adelante, un cambio profundo, real y duradero, en el marco de un país democrático, con el acuerdo del Congreso para llevarlo adelante, ese es el camino", enfatizó el jefe de Gobierno porteño.

En esa línea, les aseguró a los empresarios que ese cambio debe ser "sin gradualismo”. “La reforma tiene que ser integral, profunda, sin media tintas, un cambio en todos los aspectos de la vida institucional. No sirve que logremos recuperar la economía en un principio, sin una reforma educativa profunda que nos garantice el capital humano necesario para sostener en el tiempo el cambio, ese es el gran desafío", ejemplificó el intendente capitalino.

En su exposición, Larreta enumeró tres propuestas fundamentales, que ya están en estudio: "Primero hay que adecuar el sistema laboral. Terminar con la ley que genera la industria del juicio, con las indemnizaciones. Hace 12 años que el empleo formal no crece en la Argentina. Y hay que hacerlo en el primer día, no a los seis meses”, dijo.

“Luego hay que hacer una brutal desregulación de la economía, como lo hizo (Domingo) Cavallo en octubre del ‘91. Lanzar un plan de infraestructura para agilizar la logística del transporte, de la energía, con prioridad en la eficiencia y ganar en productividad, sobre todo si queremos un país federal”, continuó.

“Y por último -sostuvo- hay que replantear el sistema impositivo con dos objetivos: más dólares para salir de la órbita legal del tipo del cambio y segundo generar más trabajo".

Definiciones sobre la reforma del sistema impositivo

"Ingresos Brutos es un impuesto totalmente distorsivo que se va cargando en toda la cadena de valor; las retenciones castiga a la principal fuente de dólares, pero cuidado, las estrategias han fallado en la Argentina en los último 60 años, salvo en seis donde se priorizaron los números. Primero tenemos que mirar los números. Planteamos un equilibrio fiscal con baja del gasto (público) 4 o 5 puntos, no hay antecedentes en el mundo, es titánico. Hay un montón de medidas estratégicas, pero si los números no cierran no hay estrategia que valga", indicó.

Propuso un Gobierno de coalición estilo europeo

En la charla el precandidato presidencial insistió "en la conformación de un gobierno de coalición a la europea, donde hay un acuerdo" y aclaró "nunca será con el kirchnerismo, la extrema izquierda o la extrema derecha, que viven en otro mundo. No creo en los extremos, creo que son nefastos para un país". "No será fácil, pero estoy convencido que de otra manera vamos de nuevo al fracaso", manifestó.

Diferencias y similitudes con Bullrich y Milei

Al momento de las preguntas de los empresarios, Larreta fue consultado por diferencias y similitudes con otros candidatos. "Mi abuela decía que las comparaciones son odiosas. Yo digo lo que represento, lo que ofrezco, y luego ustedes sacan sus conclusiones. No opino sobre otros candidatos. Lo que digo lo tengo para validar con lo que hice en la Ciudad y la convicción del diálogo, que no es acuerdo, sea quien sea. Hay que tener coraje con el que piensa distinto, sentarse y llegar a un acuerdo", expresó.

Más tarde consultado sobre cuáles serían las tres medidas que debería tomar si llega a la Casa Rosada. "No hay que tomar tres medidas, hay que tomar 3.000, todas las decisiones son importantes. A mí me toca gobernar todos los días, todos los días tomo decisiones, hay que ocuparse de todo con una visión de integralidad, de forma conjunta, porque en el Gobierno no todo es priorizable, y para eso se necesita de la experiencia y la capacidad de gestión. Eso lo toman en cuenta a la hora de contratar un gerente. Para esta tarea se necesita algo parecido. Se necesita alguien que sepa cómo se hacen las cosas", afirmó.

Ámbito