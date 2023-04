Para Quintero, los grandes problemas barriales son la inseguridad y las adicciones

En Hablemos de Política, la candidata a concejal capitalina del frente Salta Avanza con Vos, Lorena Quintero, aseguró que durante las caminatas de campaña se topa con situaciones en extremo complejas.

“Hay mucha inseguridad, pero eso va de la mano con los problemas de consumo. Es una gran realidad y un factor común entre todos los barrios. Aumentó el consumo”, aseguró la candidata, y continuó: “Tenemos a niños deambulando en las calles que requieren de atención”.

Informó que, ante la situación, muchos vecinos le hicieron saber sus preocupaciones y le advirtieron que una posibilidad para contrarrestarla es acerca el deporte a los niños y niñas.

“Pero no hay playones – o no están en condiciones -, es decir que los chicos no tienen un espacio que los contenga”, apuntó Quintero.

Asimismo, señaló que tampoco hay centros para rehabilitar a las personas adictas; la salida – aseguró – es municipalidad estos servicios, así como la Salud en sí.

“Tenemos que contar con hospitales municipales”, sentenció.