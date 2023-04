Quieren clausurar el local de la pérgola en la vereda: había costado dos millones de pesos

Por Aries el dueño de la cervecería, Matías explicó que la Municipalidad le dio un plazo de 24hs para desarmar la estructura que tardó dos meses en construirse.

“Construimos esta pérgola para darle comodidad a los clientes pero de la Municipalidad me informaron que tengo que desarmarlo porque ocupa espacio en la vía pública. El viernes tomamos las medidas, quedó liberado pero los herreros no llegan a desarmar todo” indicó Matías.

Remarcó, por otro lado, que se está presentando ante la Municipalidad una prórroga para desarmar la estructura pese a que desde el ejecutivo solamente le dieron 24hs para desmantelar la pérgola.

“Esa estructura se armó en dos meses, no es fácil quitarla en 24hs y menos con las condiciones climáticas de hoy. Ahora me entero que desde la Municipalidad quieren clausurar el local, solamente pido tiempo para desarmar. Quiero hacer las cosas bien pero me siento presionado: pido plazos pero me quieren clausurar, el viernes se comenzó a desarmar y ahora estoy a la espera de ver qué pasa” cerró.