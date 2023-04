"Avancemos es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer"

Su caso resonó en la agenda nacional días atrás cuando Diario Clarín publicó un artículo titulado: "Es periodista, candidata a vice en Salta y acusan a La Cámpora de echarla de una radio por ir en otra lista K". Se trata de la emisora "Radio con vos" que comanda Matias Yarade, familiar del poli-funcionario romerista- urtubeycista, Fernando Yarade y alineada con el proyecto de Emiliano Estrada. Tras anunciar que sería candidata, recibió un mensaje por parte del empresario en el que se le informaba que no podría seguir trabajando allí porque "no sería ético". Eso si, la felicitaron por su candidatura.

Jimena Loayza es periodista y acompañará al presidente del partido Felicidad, Mauro Sabbadini, como candidata a vicegobernadora. Tras un frenético cierre de listas que incluyó nada menos que la cooptación por parte de Avancemos de la metanense Laura Thomas, su figura cobró fuerza y desde el espacio comandado por Mauro Sabbadini no dudaron en convocarla. En esta entrevista con Cuarto Poder revela los entretelones del escándalo laboral que involucra nuevamente a referentes de Avancemos.

¿Cómo fue que te echaron de tu trabajo en radio?

-El día sábado me llama Tane y me comenta sobre la posibilidad de presentarme como candidata a vicegobernadora por el frente Salta Va Con Felicidad. Decidi aceptar. Pensé: 'es complicado porque el oficialismo está muy fuerte, pero estaria bueno reactivar lo que me gusta'. No lo venía haciendo activamente. Acepté porque conozco a Tane y sé cómo piensa, siempre fue muy coherente en todo lo que hace.

El día lunes a las 8 de la mañana me llega un mensaje de Whatsapp del dueño de la radio. Primero me felicitó por mi candidatura, después me dijo que en la radio no iba a poder seguir porque no era ético. Mi primera reacción fue decir 'si, es obvio porque la radio está apuntalada para ayudar a Emiliano Estrada', pero después pensé '¿por qué, si es mi laburo?, ¿Por qué no me llamaron y me explicaron bien las cosas?' Las formas son importantes. Además, yo ya tenía proyectados mis ingresos. En definitiva, en ese momento se me derrumbó todo lo que había planeado. Ahí comencé a ver las consecuencias de mi candidatura.

¿Conocías la propuesta política de Felicidad?

-Me llamaron de varios espacios y a todos les dije que no porque no eran afines a mi ideología. Felicidad sí, porque es un partido que, además de ser coherente con lo que hace y dice, está compuesto por un 75% de mujeres, jóvenes, profesionales y que tienen la idea de revolucionar la política, de que haya nuevas caras y otra energía. Tienen otro pensamiento, donde la igualdad de género es tema de agenda y la diversidad está representada en las mismas listas. Felicidad representa mis ideales, mi estilo de vida y de pensamiento.

Hiciste hincapié en la necesidad de que una mujer presida el senado

El senado se supone que debe representar el federalismo en la provincia. Tenemos 23 departamentos de los cuales hay sólo una senadora mujer. Esto quiere decir que el senado está atravesado. por una mirada masculina desde hace años. Nunca hubo una vicegobernadora. Mi gran desafio es ese. Como mujer poder presidir el senado y llevar la mirada femenina a todos los ámbitos, que el federalismo no sea sólo palabras.

¿Cómo analizás el tono que está teniendo la campaña?

Creo que el chicaneo es una pérdida de tiempo porque la gente lo que realmente quiere conocer son las propuestas, en qué vamos a mejorar la calidad de vida de los salteños. Están perdiendo energia en tirarse palitos unos a otros y eso no suma. Lo único que deja entrever es que lo que les importa es ocupar una banca. Se olvidan que el objetivo de todo político es mejorarle la vida a la gente, que es la que te pone ahí. Están perdiendo el tiempo en pelearse unos con otros, pero eso también habla de cómo está la política hoy en día.

En el interior denunciaron coacción y presiones a candidatos para que declinen sus candidaturas

Si, justamente yo llego a Felicidad como consecuencia de eso. Felicidad llevaba una candidata mujer como gobernadora y se vio interceptada por otro partido. Eso también habla de los valores y de la identidad partidaria de cada uno. Creo que hoy en día eso se perdió muchísimo. Yo tengo una ideología y no voy a venderme. Avancemos es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer.

¿Qué expectativas tienen para el 14 de mayo y qué sería un buen resultado para Felicidad?

El panorama es complejo, pero en Felicidad nos tenemos mucha fe y nos dan muy bien las estadísticas. Está más que garantizado que Tane va a ser el próximo Vamos a dar muchas intendente de Vaqueros. Vamos sorpresas en el interior con diputaciones y concejalías. Aquí en Capital está más dura la cosa, pero creemos que si todo sale bien podríamos estar entre las primeras cuatro o cinco fuerzas.

¿Como ves el rumbo que tomó el gobierno de Gustavo Sáenz?

En el gobierno actual conozco gente que está dándolo todo y más, pero creo que Gustavo Sáenz no hizo lo suficiente ni trabajó de manera idónea. Los recursos que destinaron a polo de la mujer, por ejemplo, no fueron suficientes. La contención a las mujeres parece que tiene que ser de lunes a viernes y en un determinado horario. Se destinaron muchos recursos para cosas que no se hicieron bien. No sé si es por ineficiencia de las personas que están a cargo de esos ministerios o porque se rodean de gente que se dedica a calentar el asiento.

¿Cuáles son las principales propuestas que van a transmitir a la ciudadanía?

En primer lugar, hay que generar desarrollo económico local, sustentable, con inclusión social y arraigo. Sustentable porque debe ser amigable con el medio ambiente, con inclusión porque muchos jóvenes se van de la provincia. Lo que nosotros proponemos como partido es que ese desarrollo económico se de en la provincia y que el salteño, sea donde sea que nazca, pueda vivir de lo que ama, estudiar y formarse. Por ejemplo, hay una facultad de Salud aquí en Capital, pero en el interior no hay médicos. Una de nuestras ideas es que exista la facultad de Medicina en el norte, donde los ciudadanos puedan estudiar, vivir y desarrollarse ahí sin tener que migrar a la Capital o a otras provincias.

Con respecto al litio, la provincia tiene un recurso minero increible, pero actualmente se está administrando de forma tal que el capital extranjero se lleva la mayor parte afuera. Nuestra idea es que la provincia acceda al 51% y que el 49% restante quede en manos del capital extranjero."

Fuente: Cuarto Poder