Boca agónico: le empató a Central sobre el final

Otra vez Figal. Como contra Vélez, en el minuto 87. Aquella vez para ganar, esta vez para empatar a los 99 (el mismo minuto que el gol del 2-1 de Varela a Pereira). En este caso, fue para un 2-2 que, en definitiva, para Boca tiene una sensación que se acerca a la victoria, aunque no valga tres puntos. Porque estaba perdido el equipo de Almirón. Ya no tenía tiempo. Otra vez la derrota le golpeaba la puerta, la mala racha en la Liga se profundizaba y ni siquiera parecía levantarse del todo con un nuevo DT. Pero zafó. En la última del partido el defensor, que había sido responsable en el 2-1 local, tuvo su revancha. Y el Xeneize logró un punto Central para intentar resurgir de una vez por todas.

Hasta el gol de Figal, Boca parecía no encontrar la manera. Incluso, se había ido perdiendo un primer tiempo en el que mostró, al menos, una cara diferente en el juego, otra actitud. Y quizás eso sumaba a la frustración general: había cambiado la forma de construir, pero lo que no cambiaba era el resultado.

En esa primera parte del partido, el equipo de Almirón se había asociado más y mejor, agrupando pases, con buena circulación entre Romero, Payero y Pol Fernández. Sin embargo, le siguió faltando profundidad en ataque: Merentiel, titular por el lesionado Benedetto, chocó más de lo que jugó y, por supuesto, no tuvo ninguna clara (incluso, sin peso en el área, salió reemplazado en el complemento). En el PT, así, todas las chances del Xeneize para lastimar a Broun fueron de media distancia. Y sólo un remate envenenado de Romero y un cabezazo de Payero pusieron en actividad al arquero local.

En ese momento, igualmente, mostraba una mejor imagen que Central, que no anduvo con vueltas: avisó una vez y facturó en la otra. Primero, Chiquito Romero tuvo una tremenda atajada ante una volea de Campaz, que advirtió lo que pasaría tres minutos después: una buena jugada de Giaccone, que dejó clavado a Barco y su inexperiencia para marcar, y se la clavó arriba de zurda al arquero de Boca. Inatajable. Golazo. 1-0.

A partir de ahí, el equipo de Almirón se derrumbó. La confianza que había ganado con pases cortos, esa idea de estar construyendo un estilo, perdió consistencia con el gol de Central. Y por eso, con su DT metido casi en la cancha intentando sostener el estado anímico de sus jugadores, Boca se fue al descanso otra vez herido en su cuerpo, alma y espíritu.

Para el segundo tiempo, el técnico visitante movió el banco de arranque: Sandez por Barco, que pasó de figura en la Copa a sólo jugar 45 minutos en Rosario, y Roncaglia por Valentini, también amonestado como el lateral. De entrada, el Xeneize zafó de un penal de Advíncula, que Penel sancionó y el VAR llamó para que lo invalidara (en buena intervención, porque la pelota primero había dado en la pierna del lateral). Y después, pareció renacer.

Incluso, fue el ingreso de Sandez el que le terminó dando algo de lo buscado: más profundidad. Y el empate. Villa desbordó por derecha, mandó un centro pasado que el lateral metió adentro y que Payero conectó para el 1-1 casi de nueve. Pero le duró poco esa resurrección.

Tan sólo seis minutos después, Véliz aprovechó otra distracción defensiva de Boca, esta vez para ganarle a Figal y conectar a la red un gran centro de Malcorra (que jamás cortó Advíncula). Sí, el equipo de Almirón apenas se estaba planchando la pilcha del empate y ya estaba 2-1 abajo. A partir de ahí, Boca entró en la desesperación, en ese nerviosismo que marca esta racha llamativamente negativa en la Liga.

Y el partido entró en un clima caliente, con un tole tole entre los jugadores que terminó con Advíncula, Mallo y Montoya amonestados, y que expuso también un arbitraje flojo de muñeca de Penel, que sólo echó a Russo y Almirón, los entrenadores.

Sin embargo, el Xeneize no se rindió. Fue hasta el final. Con más corazón que fútbol. Con más empuje que ataque. Con más actitud que lucidez. Y así le sacó provecho a los diez minutos que adicionó el árbitro y que encendieron la queja local. Llegó Figal a los 99'. Y llegó un final que para Boca, si bien sigue sin ganar en la Liga (no lo consigue desde Barracas, cuatro fechas atrás), al menos cambió el sabor a derrota.

Mirá el resumen:

Fuente Olé