Terminó la cumbre en el PJ: convocaron a un congreso para el 16 de mayo

Los principales dirigentes del Frente de Todos realizaron un encuentro luego de que Alberto Fernández anunciara que no irá por su reelección. Además del Presidente, asistieron “Wado” De Pedro, Santiago Cafiero, Axel Kicillof y Sergio Beni, entre otros

El Partido Justicialista (PJ) nacional, que conduce el presidente Alberto Fernández, se reunió en medio de los anuncios de la no reeleción del actual mandatario.

Se fijó el 16 de mayo, como fecha del próximo congreso partidario para comenzar a definir la estrategia electoral y las reglas de participación de cara a unas eventuales elecciones primarias abiertas (PASO) del Frente de Todos (FdT), mientras que mañana se realizará un acto en el distrito bonaerense de Ensenada y se convocará un plenario de la militancia kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires.

Alberto Fernández se hizo presente en la sede, pasada las 18 hs. El jefe de Estado arribó junto al jefe de Gabinete Agustín Rossi y la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, además de el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

De la reunión participaron varios funcionarios, miembros del oficialismo: Sergio Berni -ministro de Seguridad-, Kelly Olmos —ministra de Trabajo de la Nación—, Andrés Rodríguez —secretario general de la UPCN—, Héctor Daer —Sanidad, cotitular de la CGT— y Rosana Bertone, diputada nacional y ex gobernadora de Tierra del Fuego, Darío Martínez -ex Secretario de Energía de la Nación y ex diputado nacional por Neuquén-, el canciller Santiago Cafiero, Axel Kicillof - Gobernador de Buenos Aires -, Eduardo de Pedro - Ministro del Interior de la Nación Argentina-, entre otros.