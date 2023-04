El sindicalismo cuestionó la decisión de Alberto Fernández

El titular del Sindicato de Canillita y miembro de la CGT, Omar Plaini, se refirió que al anuncio de Alberto Fernández de no ir por la reelección y aseguró que la decisión tendría que haber llegado antes. “Lo único que no se recupera es el tiempo", indicó.

El titular del Sindicato de Canillita, Omar Plaini, aseguró que “se perdió tiempo” en especulaciones políticas y que todavía se puede mejorar la situación económica que atraviesa el país.

“El contexto social y económico no permite especulaciones. El aporte que hay que hacer hoy es iniciativa publica. Está claro que no le alcanzó con articular desde el Estado con los factores y sectores de poder. El Estado cuando se se queda solamente articulando es insuficiente. El Estado debe orientar, planificar y regular. Lo repetimos hasta el hartazgo”, explicó el referente de la CGT, en declaraciones radiales a El Destape, y remarcó: “Acá es el Estado o el mercado. No hay discusiones en el medio”.

En ese sentido, el sindicalista fue categórico y señaló: “El final era éste, un Gobierno que tiene todas las dificultades”. Plaini también se mostró crítico sobre el acuerdo del Gobierno con Fondo Monetario Internacional: “Nos metieron al Fondo acá, cuando discutimos con el Fondo no discutíamos el default sino las condiciones, era una deuda arbitraria y política no solo económica que tomó el ingeniero Macri”.

“Ojalá tengamos tiempo para que el gobierno tome las iniciativas publicas que no se tomaron hasta ahora, porque no supo o no pudo pero hay que tomar la iniciativa”, sostuvo el gremialista antes de la reunión del Consejo del Paridito Justicialista .

De cara a las elecciones de octubre, Plaini sostuvo el oficialismo debe encarar el proceso electoral tomando en cuenta que hay un desencanto de una parte de la sociedad, sobre en todo en los jóvenes, por la clase política y apunto contra Javier Milei. “Hay un desencanto de la sociedad sobre todo de los jóvenes que se van con cualquier esperpento que dice barbaridades, porque esos que adhieren a este esperpento, quien habla en nombre de los libertarios, que quiere implosionar todo, es la expresión del hartazgo y rechazo de la dirigencia política”, afirmó.

TN