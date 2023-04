El pedido de los gobernadores tras el "renunciamiento" de Alberto Fernández

Alberto Fernández confirmó que no buscará su reelección en los próximos comicios y provocó fuertes movimientos dentro del Frente de Todos con agradecimientos, reclamos, confirmación de candidaturas y nuevos pedidos desde el interior del país.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan y uno de los principales voceros entre los líderes peronistas de las provincias, reclamó que uno de ellos integre la fórmula que compita en las elecciones 2023 ya sea en las PASO, como pidió Alberto, o en una formula única.

El gobernador sanjuanino pidió que "un integrante de la o las fórmulas sea del interior, el interior también existe, se vive diciendo y se lleva poco a la práctica. Nombres propios no voy a dar sería inapropiado de mi parte, pero los gobernadores seguro".

A pesar de esta consideración, no sumó su nombre a la lista de candidatos: "No, no, no. Si se me abre es tarde, lo mío está encaminado al 14 de mayo (elecciones provinciales). Sí hay mucha conversación. San Juan está bien mirado, no digo yo como gobernador sino San Juan".

El pedido de Uñac tras la decisión de Alberto Fernández

"Es una decisión personal, no he tenido ningún contacto con él, pero las decisiones personales no se discuten ni se analizan, hay que ver qué pasa por su interior", describió Uñac sobre la determinación del presidente Alberto Fernández sobre las próximas elecciones.

Además, agregó que "ese análisis que habrá hecho de las cosas que lo han llevado a tomar esa determinación, muy respetada esa decisión". Alberto Fernández comunicó su determinación con un mensaje en video vía Twitter en donde explicó sus motivaciones.

"Vienen nuevos tiempos para la política y es importante. Debe haber un impasse que debe detener un poco la agitación de la economía que no es buena para nadie, pero menos para los que menos tienen", analizó el sanjuanino sobre la situación que queda en la política.

Por último, el gobernador opinó de una posible candidatura de Sergio Massa: "Acá no debe haber candidatos naturales. Sergio está haciendo un gran esfuerzo como otros y otras dirigentes del espacio".

Cronista