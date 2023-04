Magdalena Day: “Gustavo Sáenz es una persona que escucha las ideas”

El último 12 de abril, el gobernador Gustavo Sáenz designó a Magdalena Day al frente del Consejo Económico Social (CES) como presidenta por un período de tres años. Al respecto, Day manifestó en El Acople que la decisión era algo que no se esperaba.

“La verdad no me lo esperaba. Considero que es importante trabajar un lineamiento estratégico a largo plazo, vengo de presidir la Cámara de Desarrolladores así que entiendo las problemáticas en desarrollo e infraestructura porque me tocaba de cerca. Hoy me toca agarrar una agenda que ya se había comenzado, este año vamos a hacer foco en las economías regionales” indicó.

En la misma línea, Day expresó que trabajó y se interiorizó sobre las problemáticas en los Valles en materia de exportaciones. Consideró que es un “lindo desafío” y destacó que hay muchos recursos humanos valiosos en la provincia.

“Queremos sacar lo mejor de ese lugar y convertir esos productos en algo único” precisó.

Respecto al accionar de municipios e instituciones, la presidenta del Consejo expuso que es necesario un trabajo articulado desde las diferentes áreas que trabajen “de una vez por todas” para determinar el norte y rumbo de la provincia; por otro lado destacó que actualmente hay un déficit habitacional enorme como también en los alquileres.

“El Consejo surge porque lo impulsó la sociedad civil, no perdamos la oportunidad de alzar la voz y que se nos escuche. No importa si es algo de derecha o más de izquierda pero necesitamos una hoja de ruta que nos marque el norte como provincia” sostuvo.

Finalmente, Day se refirió al gobernador Gustavo Sáenz como una persona que escucha. “Acepté el desafío del gobernador porque es una persona que cuando se le transmite una idea la evalúa y si considera que es lógica, las implementa y va a fondo. Eso es lo que necesitamos, que más personas se involucren” cerró.