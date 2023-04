Sonia Magno: “No sabemos cuántas obras han llegado a San Carlos, si se ejecutó o no”

A su tiempo, la senadora por San Carlos, Sonia Magno, también candidata a intendente de su localidad para este 14 de mayo, criticó la gestión de Héctor Vargas y realizó dos pedidos de informe, uno al ministro de infraestructura, Sergio Camacho, pidiendo datos sobre obras que debía realizar la municipalidad por medio de un convenio con provincia y otro a la ministra de desarrollo social para que informe sobre los aportes y fondos girados al municipio en 2021, 2022 y, lo que va del 2023.

“Exponer la verdad, exponer mi malestar. Muchas irregularidades, tanto en lo que es administrativa, económicas. Sabemos que el Estado Nacional, como el Estado Provincial, trabaja con políticas públicas, pero que hoy en San Carlos no le están llegando”, expresó.

Magno también comentó que el actual intendente, Héctor Vargas, no respondió los pedidos de informes que el Concejo Deliberante realizó desde 2019, puntualizando en el tema de vivienda.

“Cómo puede ser que a esta altura, un intendente que ha pedido fondos de la provincia para la compra de terreno que realmente necesita la gente, hasta el día de hoy, no tenemos ninguna novedad, ¿Cómo puede ser que nosotros no podemos llevar vivienda, no podemos llevar obras a un pueblo que prácticamente está olvidado?”, cuestionó.

La legisladora contó que hace tres días, familias decidieron cortar la ruta nacional 40 porque desde el 2021 pagaron terrenos al municipio pero no se hizo efectiva la compra.

“No saben dónde es el terreno, no saben cuál es el estado de la compra, no sabemos en realidad cuántas obras han llegado a San Carlos, qué se hizo, si se ejecutó o no se ejecutó. Nos dicen que hay una obra, pero no están terminadas”, expuso.

Finalmente, la senadora Magno dijo que ante los pedidos de vivienda de los sencarleños decidió hacer un relevamiento personal y contactar con las autoridades del IPV para conocer la situación.

“Salí a hacer un relevamiento, hacer todo el trabajo habitacional de cada familia y presentar las carpetas al presidente del IPV, con el cual me he reunido varias veces, y están aprobadas las carpetas, pero falta el interés del Ejecutivo”, manifestó.