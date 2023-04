El Estado que supuestamente cumple la función -en países como el nuestro- de establecer las reglas de juego por donde debemos transitar, lo hace a través de la propia constitución y de las normas jurídicas que de ella derivan, sean éstas leyes, decretos reglamentarios, ordenanzas, resoluciones y los más variados instrumentos legales. Hay un sector, el más amplio de la sociedad, que en virtud de ese ordenamiento legal percibe sus ingresos en forma reglada, llámense trabajadores asalariados, jubilados y pensionados, beneficiarios de planes sociales y otros por el estilo. Hay otro sector más reducido pero muy activo que no tiene ninguna regulación por parte del Estado, que son los que se encuentran en libertad absoluta de fijar sus ingresos, algunos como los cuentapropistas, los que se inscriben por ejemplo por pertenecer a algunas profesiones, plomeros, carpinteros, electricistas y demás que no tienen fijados estipendio por su trabajo y otros, como los verduleros, carniceros, despenseros etc. que cobran lo que les parece, siempre amparados en la remanida frase: todo sube. Seguramente que ellos no son los causantes de la inflación pero que no les va nada mal con ella.

Pero, los que si son corresponsables de la inflación en grado sumo son los formadores de precios, llámense empresas industriales de alimentos, vestimentas, automóviles, electrodomésticos, metalurgias, en fin todos aquellos que inauguran la cadena de consumo en la producción de bienes no tienen para sí otro control que lo que ellos y los economistas dicen; leyes del mercado, en las que se supone que la competencia es reguladora de precios y en la que jugaría un rol determinante la oferta y la demanda. Pues acá en nuestro país ello no ocurre. Acá no hay competencia en ese sector porque los productos que se elaboran no tienen competencia. Los grandes pulpos económicos fijan sus precios con ganancias que ellos calculan como apropiadas, no porque la competencia se lo imponga, ya que reitero no hay competencia, dado que los grandes monstruos productores de alimentos en el país son solamente dos y tienen al parecer conductas idénticas en los precios; en la fabricación de vidrios hay una sola; en la de laminados también una sola y así por el estilo. A esos formadores de precios el Estado a través del gobierno no pone ninguna regla sobre sus precios y sobre sus ganancias, por lo que esas empresas gozan de la más amplia libertad para fijar los precios de sus productos. A ellos la inflación no les causa daño sino que por el contrario beneficia grandemente y por ende la suba que hacen constantemente de sus productos les otorga ganancias siderales que no tendrían en otro contexto económico.

En definitiva, la inflación es malsana para el consumidor con ingresos regulados, pero muy beneficiosa para quienes no tienen sus precios regulados y así obtienen pingües ganancias. Ellos por supuesto también se escudan, moralmente en: todo sube, cuando son ellos los que hacen subir a su criterio los precios. Contra ellos el Estado es un convidado de piedra.