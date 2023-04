Suba del dólar: para el Gobierno, opositores "propician una devaluación"

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, responsabilizó a la dirigencia opositora por “decir que van a hacer una devaluación” y aseguró que ese discurso es el que “de una manera u otra propicia y genera inestabilidad” la corrida cambiaria de los últimos días.

“Estamos entrando en el plano final del proceso electoral, los candidatos de la oposición dicen que van a hacer una devaluación. De una u otra manera lo están propiciando. Una devaluación que en los primeros meses del año que viene nos dejaría con una inflación duplicada y una pobreza del 60%”, acusó Rossi.

El funcionario aseguró que “no habría motivos para que el dólar paralelo aumente” luego de la inclusión del dólar agro que “viene recomponiendo divisas” para el Banco Central. “Eso da una sensación de manejo sobre todo lo que significa el mercado cambiario”, señaló sobre un dólar blue que se ubica en los $418.

El Gobierno comenzó la semana con fuertes rumores sobre una posible salida de Sergio Massa del Ministerio de Economía, algo que Rossi se encargó de desmentir. El exministro de Defensa respaldó la gestión del actual titular de la cartera económica: “No existe un plan para desplazar a Massa y nunca existió. Llegó con el acuerdo de todos los sectores de la coalición, todos lo estamos acompañando en esta situación compleja. Están haciendo un enorme esfuerzo para tranquilizar a la Economía”.

“Massa asumió en Economía en el medio de una presión devaluatoria. Está llevando a cabo una tarea muy importante en un momento de muchísimas dificultades económicas, no generadas por la gestión del Gobierno, sino por circunstancias externas”, agregó.

Rossi lamentó la renuncia del jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, y se refirió a las disputas internas que se viven dentro del Frente de Todos en la previa a las elecciones presidenciales. En ese aspecto, remarcó la necesidad de buscar un candidato que “concentre las expectativas de la mayoría” de la coalición oficialista.

“Si no hay síntesis hay PASO. Lo que yo critico es que se quiera sintetizar en alguien que no sintetiza. Hoy no parece que haya un candidato que sea la síntesis. Que se quiera forzar una síntesis es negativo, lo que hay que hacer es prepararse para unas PASO. No le encuentro el dramatismo a la situación”, agregó.

Por último, se refirió a una eventual candidatura presidencial: “Si el Presidente decide ser candidato por la reelección lo voy a acompañar, si no decide ser candidato evaluaré cuál es la situación y si una eventual candidatura mía ayuda o genera expectativas en algunos sectores de nuestra coalición”.

“En dos oportunidades me preparé para esa posibilidad y no se dio. Hasta que el presidente no decida, no me moveré más allá de las actividades que me genera la jefatura de Gabinete. En la evaluación existe la posibilidad de una precandidatura presidencial”, agregó.

TN