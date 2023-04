Cursos para internos privados de libertad

A manera de introducción al tema, César Antonio Melazo estaba en funciones como Juez de Garantías en La Plata, Provincia de Buenos Aires, cuando se inició una investigación que lo tuvo como imputado y que, tiempo después, siguió primero con su suspensión, la posterior destitución y su detención. Había ocupado ese cargo durante veinte años.

Estuvo detenido en una prisión bonaerense cuatro años, siete meses y veinte días, exactamente. Ya no lo está, porque por una decisión dividida del mismo Tribunal que lo condenó, recibió el beneficio de la libertad asistida. Fue dividida porque una de las integrantes votó en contra.

Melazo fue juzgado y condenado como coautor de los delitos de Asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a barrabravas y funcionarios judiciales; también lo fue por los delitos de Tenencia de arma de fuego de uso civil condicional, nueve hechos, en concurso real, y Tenencia de arma de fuego de uso civil, cuatro hechos, también en concurso real.

Fue condenado, por mayoría, a siete años y diez meses de prisión. La minoría había votado por los quince años de prisión que pidieron los fiscales.

Además, los fiscales del juicio pidieron que sea investigado por un delito más grave: haber sido el autor intelectual de un homicidio, cuyo móvil fue un ajuste de cuentas por un robo.

Los profundos desacuerdos entre los jueces respecto del monto de la pena se repitieron cuando la defensa de Melazo pidió que se le redujera aquella por los cursos que realizó durante su estada en prisión. Dos de los jueces votaron a favor de dicha reducción y de nuevo la tercera integrante se opuso, por dos motivos, a saber: no se había cumplido el plazo legal para la procedencia de la libertad asistida y no la convencieron los cursos de “distinta temática” que se pedía reconocer.

El listado de esos cursos no deja de sorprenderme: “curso de ukelele en casa”; “curso de chin kung para la salud Bujandin, nuestras propias semillas”. El voto en disidencia de la jueza Silvia Hoerr, cuestiona esos cursos, a los que califica de premio al imputado, porque aquellos se hicieron en forma virtual, sin otro esfuerzo que sentarse frente a una computadora a los fines de sumar horas y obtener distintos certificados; considera que ello lejos está del espíritu y voluntad de aprendizaje que persigue la ley.

¿Cómo se hace para decir que esta polémica liberación fue lo que correspondía? ¿Cómo, a una sociedad crispada por sus problemas cotidianos y el drama de la inseguridad? ¿Cómo, en uno de los momentos de más baja imagen positiva de la Justicia?

Lamentablemente no fue la primera vez ni será la última. Hace ya algunos años, desde la cárcel, un ex vicepresidente de la Nación hizo otros cursos parecidos, a los mismos fines que Melazo: “electricidad”, “organización de eventos”, etc. Un ex Secretario de Transporte de la Nación, empleó horas de su condena en aprobar otros en la misma línea: “mecánica básica del automotor”, “introducción de peluquería”, “confección de indumentaria “y “gestión de servicios de alojamiento”.

Todo esto es parte de lo que no está bien. Si de estudios se trata, está bien que los internos inicien y terminen su educación primaria y secundaria –esto se puede hacer en la cárcel-; está bien que estudien un terciario, en forma virtual; está bien que aprendan un oficio, o varios, para tener con qué empezar fuera de los muros, ese día en que recuperen la libertad. Estos son apenas unos ejemplos de lo que debiera ser, en rigor de verdad, un “estímulo educativo”.

En el caso del ex juez Melazo fue simplemente estimulante, para él.