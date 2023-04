Diputados aprobaron modificaciones al Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes

El proyecto prevé pasar del régimen inquisitivo al régimen acusatorio y, de esta forma, cambiar los procedimientos utilizados hasta el momento a la hora de corroborar y juzgar si un menor ha cometido un delito o no.

“Se trata de poner los derechos de niñas, niños y adolescentes en el plano del derecho internacional”, indicó la diputada Socorro Villamayor.

En momentos de defender el proyecto, la legisladora explicó que actualmente los menores en Salta están bajo un régimen inquisitivo y la pretensión es pasar a un régimen progresivo bajo un sistema acusatorio.

“Es pasar del niño objeto al niño sujeto a derecho”, resaltó, y advirtió que en la defensa técnica del menor se debe hacer hincapié en sus garantías, es decir, los responsables del menor y su defensa deben conocer el lugar donde está alojado, el hecho del que se lo imputa y qué juzgado interviene.

Además, el menor, previamente a ser juzgado, debe pasar por una junta de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales para evaluar su situación y su contexto familiar.

“Se busca dar mayor claridad y transparencia al proceso, que se compruebe el hecho y la participación del menor. El menor debe ser oído. El proyecto distingue al menor en situación de vulnerabilidad, incluye las disculpas a la víctimas – según el tenor del delito -, la reparación pecuniaria a la víctima”, señaló Villamayor.

Asimismo, la diputada advirtió que las modificaciones no buscan la sanción del menor en primera instancia, sino que el adolescente asuma frente a la sociedad una función de construcción.

“Es decir, no busca la sanción, sino la reinserción social del menor”, aseguró.

Cabe destacar que el debate del proyecto fue el más largo en lo que va del año dado que algunos legisladores expresaron sus reparos.

De hecho, el diputado por el Departamento San Martín, Jorge Restom, se abstuvo de la votación exponiendo sus críticas hacia la normativa.

“La diputada citó 7 veces a la Convención de los Derechos del niño durante la defensa del proyecto mientras se discute cómo penalizar a un menor”, cuestionó el legislador.

Aseguró, en tanto, sentirse afectado por esta situación teniendo en cuenta que – denunció - 27 niños murieron, en distintas circunstancias, en su departamento solo en este primer trimestre.

“No se les garantiza el acceso a la salud, a la comida y a la educación, y se habla de penalizarlos”, sentenció Restom.

A su turno, Franco Hernández Berni – diputado por el departamento San Martín – aseguró que no están dadas las condiciones para que se cumplan las medidas tutelares para poder acompañar al menor en su integridad y en su reinserción social.

Relató, en este sentido, que no hay equipos interdisciplinarios que puedan acompañar al menor, sobre todo, en el interior provincial.

“Además, el Centro de Menores en Conflicto con la Ley en Tartagal es solo para hombres”, aseguró el diputado, y concluyó: “Cuando es alojado, no tiene ninguna posibilidad de tener medidas tutelares”.

Finalmente, Socorro Villamayor volvió a tomar la palabra y felicitó a Hernández Berni por su abordaje del proyecto – “conoce de derecho”, aseguró – y consideró que las falencias mencionadas deben ser revertidas.

Sin embargo, sobre su par Jorge Restom disparó: “Hay algunos diputados que plantean la abstención porque ‘les duele’, bueno, a mí no me duele, me preocupa y por eso hay que darle al Poder Judicial la herramienta para estar de la mano con las convenciones del derecho del niño. Lo que plantea es una contradicción”.

Los diputados Jorge Restom, Bernardo Biella y María Cristina Frísoli se abstuvieron de votar. El proyecto fue aprobado y pasó a revisión en la Cámara de Senadores.