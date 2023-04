“No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”.

En términos generales, se advierte cansancio, hartazgo, desilusión por la política. En la calle se observa un cierto descreimiento, que en parte es posible adjudicarlo a la falta de sentido común de los políticos. Pero en estos días noté algo que me da confianza. Al lanzarse las elecciones, pude ver que a muchos se les despertó cierta ilusión. No soy psicóloga para dar una definición científica de eso, pero me atrevo a pensar que la indiferencia de la gente podría ser un mecanismo de defensa ante tantos años de incoherencia y contradicciones de la política argentina en general. Lo que me entusiasma, entonces, es ver detrás de las miradas de desilusión la esperanza de que esta vez será distinto, será mejor.

Pensemos primero, porqué la gente está cansada...

La semana Antonio Laje, periodista de un medio nacional, criticó duramente el estado de las calles en la ciudad de Salta, y puso en palabras algo que todos ya sabíamos. La crítica del periodista no pasó desapercibida ni cayó bien entre las autoridades municipales que intentaron defender la actual gestión. Me pregunto si la opinión de una figura pública tiene más peso que la voz de los salteños que soportamos todos los días los problemas crónicos de nuestra ciudad.

Tampoco me refiero a las 320 macetas que compró el municipio por un valor de 10 millones de pesos para decorar la ciudad, ni a los 30 millones de pesos presupuestados para construir ciclovías, ni a la necesidad imperiosa de remodelar la Plaza 9 de julio justo antes de las elecciones, obligando a los salteños a ver publicidad proselitista de un solo candidato en el corazón de la ciudad.

Me refiero especialmente a un deterioro y decadencia de la política argentina en general. Me refiero a los baches en la sensibilidad y sentido común de nuestros políticos. A la falta de lógica en la toma de sus decisiones. A un criterio, un razonamiento, una planificación a largo plazo. A poner en primer lugar el bien común y administrar eficientemente y responsablemente los recursos del Estado.

Aunque sea odioso compararnos con los “países desarrollados”, que seguramente tendrán sus propias carencias, los invito a tomar los buenos ejemplos. En la ciudad de Ámsterdam, capital de los Países Bajos y una de las ciudades más turísticas del mundo, hay cuatro veces más bicicletas que autos. El 60% de los ciudadanos utilizan la bicicleta como medio de transporte. En Países Bajos las ciclovías son una necesidad. Primero cambió la gente su mentalidad y sus costumbres y después se adaptó la ciudad a ellos. Más allá de los turistas que tanto bien le hacen a nuestra economía, no estoy segura que sean las bicicletas una prioridad principal de nuestra ciudad. Seguramente lo será en una visión más amplia de una ciudad verde y sustentable, pero nadie se apropiará de un espacio que no considera prioritario.

Tomemos esta necesidad de los holandeses como ejemplo y veamos cómo el Estado está presente en el diseño y planificación vial, en la construcción de ciclovías de calidad que reducen los riesgos de accidentes, acortan distancias y aumentan la conectividad del país.

Es otra realidad. Salta, tiene otras urgencias que necesitan ser resueltas de manera inmediata como la inseguridad, mejorar las prestaciones de salud, el acceso a la educación y la justicia, reducir los altos índices de pobreza, entre otras prioridades. De lo contrario, el riesgo es que la dirigencia política se desconecte de la realidad.

Yo creo que es el tiempo de remediar esas deficiencias, terminar con la desesperanza y construir una nueva política que trabaje para transformar el desánimo en desarrollo y progreso. Obviamente va a llevar tiempo, va a ser difícil, pero los salteños nos merecemos vivir mejor.

La gente necesita que le den una mano para sostener su Pyme, que la alivien en el pago de los impuestos, que dejen de pedirle que haga más esfuerzo. Es hora que el esfuerzo lo hagan los políticos para encontrar soluciones, y es hora que se den cuenta del privilegio que tienen de representarnos. Queremos políticos con los pies en la tierra.

Porqué hay esperanza… por ser parte de nuestra naturaleza humana. No podemos ir en su contra

Ustedes me dirán utópica, pero yo sí aspiro a la excelencia en la clase política. Aquellos que quieran trabajar para mejorar la vida de los salteños, que conecten a Salta con el futuro. Políticos que piensen a largo plazo.

Yo soy optimista por naturaleza y por eso NO me resigno a la desesperanza. Me rebelo a que los candidatos sean siempre los mismos. Pero me rebelo porque no me representan.

Muchos políticos y sus familias están en el Estado desde hace décadas. No conocen el sector privado, no saben lo que es abrir una PYME y frustrarse con todos los obstáculos y los palos en la rueda que pone el mismo sistema. No saben lo que es salir a buscar trabajo. No conocen el valor del esfuerzo y lo dignificante que es saber que después de tanto intentarlo, el esfuerzo tiene sus frutos. No saben de tus necesidades porque no las conocen.

Recuperemos la esperanza: Trabajemos por ello!!

Yo también, al igual que la mayoría de los argentinos me sentía cansada, harta y desilusionada de la política. Pero un día, un referente de la política salteña, honesto, con mis mismos valores me invitó a trabajar para cambiar Salta. Descreída al principio, le dije que no. Que no quería ser parte de un fracaso. Que hay cosas que nunca van a cambiar. Pero él me respondió: “Natalia, si no nos involucramos, las cosas no van a cambiar”. Y decidí sumarme.

Hoy soy candidata a diputada por el Partido Renovador de Salta en el distrito Capital, los invito a sumarse, a trabajar juntos por Salta. A trabajar por Educación, Justicia, salud, nuestros niños.

Para que nadie se quede afuera, para que nadie se quede atrás

VAMOS SALTA!